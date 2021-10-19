Королева Єлизавета II відмовилася від премії "Старенька року"

95-річна королева сказала, що "не відповідає критеріям"

Британська королева була номінована на премію "Старенька року" (Oldie of the Year), але ввічливо та з гумором відмовилася від почесного звання. Про це пише Daily Mail.

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"Її Величність переконана в тому, що людина стара настільки, наскільки почувається, і тому королева не вважає, що вона відповідає необхідним критеріям для отримання премії, і сподівається, що ви зможете знайти більш гідного одержувача", — повідомив помічник і особистий секретар 95-річного монарха Том Ленг-Бейкер.

Телеведучий і президент комітету "Старенька року" Джайлс Брандрет особисто відправив лист королеві, у якому запитував, чи готова вона прийняти нагороду. І королева не забула відповісти.

Але представника королівської сім'ї на вручення премії Єлизавета відправила. На церемонії нагородження в готелі "Савой" була присутня її невістка, герцогиня Корнуольська, Камілла Паркер-Боулз.

[ + – ] Камілла Паркер-Боулз на врученні премії "Старенький року" Фото: Getty Images

Уже майже тридцять років журнал The Oldie Magazine проводить церемонію вручення нагороди "Старець року" і "Старенька року", щоб відзначити досягнення тих, хто зробив особливий внесок у суспільне життя.

Минулого року лауреаткою стала 88-річна актриса та співачка Петула Кларк. Цього року премії дісталися, серед інших, телеведучій і кулінарці Делії Сміт, акторові Бобу Гаррісу, лікарю Сароджу Датта та серу Джеффрі Герсту, футболістові ФК "Вест Гем Юнайтед" і тренеру. Останній прославився в 1966 році, коли забив три роки (т.зв. "хет-трік") у ворота суперників у фінальному матчі світової першості. Тоді збірна Англії грала проти ФРН і виграла з рахунком 4:2. Цей рекорд Герста досі ніким не побитий.

Нагадаємо, раніше королева Єлизавета вперше з'явилася на публіці з тростиною, спровокувавши хвилю чуток про стан свого здоров'я.

Також стало відомо, що лікарі порекомендували королеві відмовитися від спиртного. Єлизавета любить сухий мартіні й часто випиває келих шампанського перед сном.