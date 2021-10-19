Королева Елизавета II отказалась от премии "Старушка года"

95-летняя королева сказала, что "не соответствует критериям"

Британская королева была номинирована на премию "Старушка года" (Oldie of the Year), но вежливо и с юмором отказалась от почетного звания. Об этом пишет Daily Mail.

Читайте лучшие материалы раздела на странице "Фокус. Стиль жизни" в Facebook Подписаться

"Ее Величество убеждена в том, что человек стар настолько, насколько себя чувствует, и поэтому королева не считает, что она соответствует необходимым критериям для получения премии, и надеется, что вы сможете найти более достойного получателя", — сообщил помощник и личный секретарь 95-летнего монарха Том Лэнг-Бейкер.

Телеведущий и президент комитета "Старушка года" Джайлс Брандрет лично отправил письмо королеве, в котором спрашивал, готова ли она принять награду. И королева не преминула ответить.

Но представителя королевской семьи на вручение премии Елизавета отправила. На церемонии награждения в отеле "Савой" присутствовала ее невестка, герцогиня Корнуолльская, Камилла Паркер-Боулз.

[ + – ] Камилла Паркер-Боулз на вручении премии "Старец года" Фото: Getty Images

Уже почти тридцать лет журнал The Oldie Magazine проводит церемонию вручения награды "Старец года" и "Старушка года", чтобы отметить достижения тех, кто внес особый вклад в общественную жизнь.

В прошлом году лауреатом стала 88-летняя актриса и певица Петула Кларк. В этом году премии достались, среди прочих телеведущей и кулинару Делии Смит, актеру Бобу Харрису, доктору Сароджу Датта и сэру Джеффри Херсту, футболисту ФК "Вест Хэм Юнайтед" и тренеру. Последний прославился в 1966 году, когда забил три года (т.н. "хетт-трик") в ворота соперников в финальном матче мирового первенства. Тогда сборная Англии играла против ФРГ и выиграла со счетом 4:2. Этот рекорд Херста до сих пор никем не побит.

Напомним, ранее королева Елизавета впервые появилась на публике с тростью, спровоцировав волну слухов о состоянии своего здоровья.

Также стало известно, что врачи порекомендовали королеве отказаться от спиртного. Елизавета любит сухой мартини и часто выпивает бокал шампанского перед сном.