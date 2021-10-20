Бейонсе показала образ со свадьбы Александра Арно

Бейонсе с мужем были гостями на венецианской церемонии бракосочетания Александра Арно и Жеральдин Гюйо

Бейонсе и ее супруг Джей-Зи недавно вернулись из отпуска в Италии. Они успели посетить одно из главных событий октября – свадьбу Александра Арно. И наконец, певица показала платье, в котором посетила это знаменательное событие. Об этом пишет Daily Mail.

Будь всегда в курсе событий вместе с телеграм-каналом Быстрый Фокус. Подписаться

29-летний Александр Арно – сын Бернара Арно, самого богатого человека Европы и президента группы компаний Louis Vuitton Moët Hennessy. Состояние Бернара оценивают в 192 миллиарда долларов.

Фото: Instagram beyonce Фото: Instagram beyonce

Неизвестно, во сколько обошлась шикарная свадьба Александра и его избранницы Жеральдин Гюйо в Венеции. Но Бейонсе постаралась, чтобы ей соответствовать.

[ + – ] Бейонсе и Jay-Z Фото: Instagram beyonce [ + – ] Бейонсе и Jay-Z Фото: Instagram beyonce

На свадьбе певица появилась в бирюзовом платье с разрезом и глубоким декольте и босоножках в тон. Образ она дополнила сияющей сумочкой в виде диско-шара и бриллиантовыми колье.

Фото: Instagram beyonce Фото: Instagram beyonce

Впрочем, Бейонсе и Jay-Z были не единственными знаменитостями на свадьбе Александра. Среди приглашенных были старший брат Антуан Арно с женой Натальей Водяновой, рэпер Фаррелл Уильямс, теннисист Роджер Федерер и рэпер Канье Уэст, который вскоре после этого события сменил имя.

Свадьбу Александр Арно и Жеральдин Гюйо отмечали второй раз. Официально узами брака они связали себя летом в Париже, но тогда пышной вечеринки не закатывали.

В Венеции они сыграли свадьбу по всем правилам. Было и венчание в церкви, и шикарный банкет и несколько сотен гостей.