Бейонсе показала образ з весілля Олександра Арно
Бейонсе з чоловіком були гостями на венеційській церемонії одруження Олександра Арно і Жеральдін Гюйо
Бейонсе та її чоловік Джей-Зі нещодавно повернулися з відпустки в Італії. Вони встигли відвідати одну з головних подій жовтня — весілля Олександра Арно. І нарешті, співачка показала сукню, у якій відвідала цю знаменну подію. Про це пише Daily Mail.
29-річний Олександр Арно — син Бернара Арно, найбагатшої людини Європи і президента групи компаній Louis Vuitton Moët Hennessy. Статок Бернара оцінюють в 192 мільярди доларів.
Невідомо, у скільки обійшлося шикарне весілля Олександра та його обраниці Жеральдін Гюйо у Венеції. Але Бейонсе постаралася, щоб йому відповідати.
На весіллі співачка з'явилася в бірюзовому платті з розрізом та глибоким декольте і босоніжках у тон. Образ вона доповнила яскравою сумочкою у вигляді диско-кулі і діамантовим кольє.
Втім, Бейонсе і Jay-Z були не єдиними знаменитостями на весіллі Олександра. Серед запрошених були старший брат Антуан Арно з дружиною Наталією Водяновою, репер Фаррелл Вільямс, тенісист Роджер Федерер і репер Каньє Вест, який незабаром після цієї події змінив ім'я.
Весілля Олександр Арно і Жеральдін Гюйо відзначали вдруге. Офіційно узами шлюбу вони зв'язали себе влітку в Парижі, але тоді пишної вечірки не організовували.
У Венеції вони зіграли весілля за всіма правилами. Було і вінчання в церкві, і шикарний банкет, і кілька сотень гостей.