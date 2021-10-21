С ними не соскучишься: топ-5 пород кошек с непредсказуемым характером

Заводя дома кошку определенной породы, следует сначала хорошо изучить ее повадки и особенности, чтобы в дальнейшем избежать "сюрпризов".

При виде маленьких котят, которых в добрые руки пристраивают волонтеры или продают заводчики от своих породистых питомцев, многие люди инстинктивно решают, что "без кота и жизнь не та", у же через некоторое время в их доме появляется пушистый питомец, который, по мнению хозяев, принесет им радость и счастье. Однако часто бывает, что животное показывает такие черты характера и проблемы, к которым владельцы оказались не готовы. Фокус собрал самые непредсказуемые породы кошек, о которых их владельцы пишут в соцсетях.

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Сфинкс

Сфинксы наиболее популярные среди любителей животных, страдающих аллергией на мех. Однако стоит учитывать, что эти кошки не такие уж гипоаллергенные, как принято считать.

Заводя дома сфинкса, следует учитывать тот момент, что он нуждается в особом уходе ввиду отсутствия шерсти, а также трудностей со здоровьем, среди которых могут встречаться гипертрофическая кардиомиопатия (ГКМП), инфекционные заболевания, проблемы с глазами, зубами и деснами. По словам владельцев этой породы, практически все сфинксы нуждаются в особой диете и постоянном наблюдении у ветеринара.

Для многих владельцев может стать неожиданностью и тот факт, что сфинксы потеют.

"Когда моя кошка засыпает, она просыпается с желтыми пятнами под мышками. Ее теплые морщинки потеют всю ночь, когда она спит рядом с обогревателем. Раньше я купала свою кошку каждый день, теперь я делаю это реже, но все еще 3 раза в неделю или около того. Иногда я надеваю ей свитер, и на следующий день вижу на нем желтые пятна", – написала на одном из специализированных форумов хозяйка сфинкса.

Тем не менее, несмотря на эти моменты и довольно устрашающий внешний вид, сфинксы – одна из самых дружелюбных, нежных и преданных пород.

[ + – ] Сфинксы должны постоянно наблюдаться у ветеринара Фото: Vetonline.pro

Персидская кошка

Персидские кошки умны, спокойны и молчаливы. Если им что-то понадобится, они не будут мяукать, а просто сядут рядом с хозяином и будут ждать. Они любят, когда их гладят, и привязываются к семье, в которой живут. Но нужно быть осторожным, оставляя эту кошку наедине с детьми, особенно маленькими и шумными.

Персы отлично подходит для проживания в квартире: шторы и обои будут в целости и сохранности.

По словам владельцев породы, несмотря на красивую внешность, ласковость и спокойный нрав, эти кошки очень проблемные и требовательные питомцы.

"Моя жена отвечает за чистку всей шерсти в нашей квартире. Но мне приходится покрывать расходы на питание и посещения ветеринара, а они довольно высоки. И я бы не назвал их кошачий нрав хорошим ", – поделился участник онлайн-обсуждения.

Другой владелец перса также отмечает, что основное достоинство, как и основной недостаток кошек – их мех:

"Расчесывать персидскую кошку следует с самого раннего возраста. Кроме того, у персидских кошек укороченный носослезный канал, что может привести к проблемам со зрением и постоянному слезотечению. У них часто бывают различные аллергии как на пищу, так и на лекарства. У вас также будут проблемы с шерстью по всей квартире. Она будет на вашей одежде и мебели, в воздухе. Однако, если вы будете регулярно убираться в квартире, это не составит большого труда. Кроме того, избавиться от длинных волос намного проще, чем от коротких".

[ + – ] Персидская кошка заполонит весь дом своей длинной шерстью Фото: Petstory

Бирманская кошка

Бирманские кошки не только красивые, но также умные, активные и очень общительные. При этом у них весьма миролюбивый характер. Также многие владельцы отмечают, что у них глаза необычного голубого цвета. Но если вы решили завести кошку этой породы, нужно быть готовым к частой чистке.

"Эта кошка ужасно линяет, мы чистим ее каждые 2 дня, но она продолжает линять сразу после чистки. Мы спросили об этом нашего ветеринара – нам сказали, что проблема связана с ее возрастом и со временем пройдет. Но с этим едва ли можно жить, потому что мех повсюду: в нашей еде, на нашей чистой посуде, на наших зубных щетках, на нашем постельном белье (даже на стирке), на лице, в носу, во рту, везде", – сетует владелец представительницы этой породы.

Также специалисты отмечают, что здоровье этой породы довольно хрупкое. В доме не должно быть сквозняков, кошке нельзя выходить на улицу в холодное время года, а хозяева должны регулярно чистить ее шерсть и заботиться о ее зубах. Чтобы избежать проблем с поведением, нужно с ней часто играть, чтобы поддержать охотничьи инстинкты бирманской кошки.

[ + – ] Здоровье бирманских кошек довольно хрупкое

Турецкая ангора

Турецкая ангора может стать отличным другом. Эти пушистые кошки моногамны и не переносят длительного одиночества. Они станут прекрасным компаньоном для одиноких людей. Ангоры общительны и любят играть, но они позволяют гладить их только тогда, когда они этого хотят, полностью игнорируя желания владельца.

Эти кошки довольно активны и требуют много внимания. Прежде чем вы решите завести котенка, вы должны понять, хватит ли у вас времени, чтобы посвятить себя своему питомцу.

"У меня есть турецкая ангора. Его зовут Мартин. У него голубые глаза, белоснежная шерсть, и он глухой. Но это совсем не проблема! Он наш фаворит уже 5 лет. Он добр и ласков только со мной и моей мамой. Что касается других членов семьи, он просто терпит их и дает понять, что чувствует. Он ведет себя как настоящий турецкий султан. Наш дом принадлежит ему, а мы его рабы", — говорит владелец Мартина.

Но и риск стать обладателем кошки с плохим нравом тоже велик.

"У нас был кот этой породы. Его звали Макс. Он прожил 18 лет. Он ненавидел почти всех, особенно посторонних, шипел и кусался. Это из-за него я не люблю кошек", – пишет другой пользователь.

[ + – ] Турецкие ангоры могут удивить хозяев перепадами настроения

Шотландская вислоухая кошка (скоттиш-фолд)

Скоттиш-фолды очаровывают своим внешним видом, ведь благодаря большим глазам и сложенным ушам даже взрослая кошка похожа на котенка. Они комфортно чувствуют себя в квартире и в большой семье. Шотландцы не боятся шума, и дети их не беспокоят. Им нравится, когда их гладят, но не любят, когда их тискают и гладят без их на то согласия.

"Они любят руки, но только они решают, когда подойти к вам и позволить погладить их. Наша кошка просыпается, ест, прыгает к нам на колени (она решает, чьи это будут колени), позволяет нам погладить ее по шее и животику, затем пару минут смотрит телевизор, спрыгивает и идет по своим делам. Она не позволяет никому держать ее дольше, чем она хочет. Только мне можно почесать ей животик", – пишет владелица скоттиш-фолда в Сети.

Иногда эти милые с виду кошки могут быть весьма проблемными.

"Когда наш Мартин вырос, он стал настоящим негодяем – все время хватал нас за ноги и царапал обои. И он начал какать на пол, хотя раньше делал это в туалетном лотке. Ничего не помогло. Мы узнали от наших друзей, которые тоже являются владельцами животных, что у многих кошек есть эта проблема – они просто отказываются идти к туалетному лотку в определенном возрасте. А еще Мартин не любит сидеть на коленях, исключая моменты, когда он сам этого хочет, а такое случается очень редко. Но мы любим его таким, какой он есть", – поделился своим опытом еще один хозяин шотландца.

[ + – ] В определенном возрасте скоттиш-фолды могут игнорировать туалетный лоток Фото: Zoo-dom.com.ua

Абиссинская кошка

Абиссинские кошки невероятно красивые и необычные существа. У них блестящий мех, большие уши и очаровательные глаза с ресницами. Эти кошки очень активны и требуют постоянного внимания. Они любят быть рядом со своим хозяином (хотя кто кому принадлежит, спорный вопрос). Прикасаться и гладить их можно, только если они позволяют.

Выбирать заводчика нужно тщательно: от их ответственности и заботы зависит здоровье и нрав питомца, учитывая, что эта порода может страдать целым рядом заболеваний.

У абиссинских кошек часто возникают проблемы с суставами. Это необходимо учитывать и следить за тем, чтобы в вашем доме были мягкие полы, то есть покрытые коврами или ковриками. Это минимизирует риск травм во время прыжков (а эти кошки очень любят прыгать). У кошек этой породы может быть аллергия. У абиссинских кошек подшерсток отсутствует, и зимой они могут мерзнуть.

Абиссинские кошки немного нервничают, и это может привести к болезням. Иногда они капризничают. Могут укусить, если им что-то не нравится. Они очень решительны, когда чего-то хотят. Если кошка голодна, она может бить хозяина лапой или царапать дверь, пока ей не откроют.

Об упорстве абиссинца говорят многие владельцы:

"В какой-то момент мне стало казаться, что у нас сломанный абиссинец! В статьях, которые я читал, эта порода описывалась как ласковая и послушная. И наша красота совсем не такая. У нее очень сильный характер — если она не хочет что-то делать, ее бесполезно убеждать в обратном. Она очень игривая и не может усидеть на месте. Она не сядет вам на колени, что бы вы ни делали. Иногда мне кажется, что это не кошка и даже не собака, а осел! Она действительно упрямая!".

[ + – ] Абиссинская кошка очень своенравна и требовательна Фото: Соцсети

Ранее мы писали о том, какие породы кошек самые редкие, а какие опасно заводить начинающим кошатникам.