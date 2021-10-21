З ними не засумуєш: топ-5 порід кішок із непередбачуваним характером

Заводячи вдома кішку певної породи, варто спочатку добре вивчити її звички й особливості, щоб у подальшому уникнути "сюрпризів".

При вигляді маленьких кошенят, яких у добрі руки прилаштовують волонтери або продають заводчики від своїх породистих вихованців, багато людей інстинктивно вирішують, що "без кота і життя не те", уже через деякий час в їхньому будинку з'являється пухнастий вихованець, який, на думку господарів, принесе їм радість і щастя. Однак часто буває, що тварина показує такі риси характеру і проблеми, до яких власники виявилися не готові. Фокус зібрав найбільш непередбачувані породи кішок, про яких їхні власники пишуть у соцмережах.

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Сфінкс

Сфінкси найбільш популярні серед любителів тварин, які страждають алергією на хутро. Однак варто враховувати, що ці кішки не такі вже гіпоалергенні, як заведено вважати.

Заводячи вдома сфінкса, варто враховувати той момент, що він потребує особливого догляду через відсутність шерсті, а також труднощі зі здоров'ям, серед яких можуть бути гіпертрофічна кардіоміопатія (ГКМП), інфекційні захворювання, проблеми з очима, зубами та яснами. За словами власників цієї породи, практично всі сфінкси потребують особливої дієти і постійного спостереження у ветеринара.

Для багатьох власників може стати несподіванкою і той факт, що сфінкси пітніють.

"Коли моя кішка засинає, вона прокидається з жовтими плямами під пахвами. Її теплі зморшки пітніють всю ніч, коли вона спить поруч з обігрівачем. Раніше я купала свою кішку щодня, тепер я роблю це рідше, але все ще приблизно 3 рази на тиждень. Іноді я вдягаю їй светр, і на наступний день бачу на ньому жовті плями", — написала на одному зі спеціалізованих форумів господиня сфінкса.

Проте, незважаючи на ці моменти і досить страхітливий зовнішній вигляд, сфінкси — одна з найбільш дружніх, ніжних і відданих порід.

[ + – ] Сфінкси повинні постійно спостерігатися у ветеринара Фото: Vetonline.pro

Персидська кішка

Перські кішки розумні, спокійні й мовчазні. Якщо їм щось знадобиться, вони не будуть нявкати, а просто сядуть поруч із господарем і чекатимуть. Вони люблять, коли їх гладять, і прив'язуються до сім'ї, в якій живуть. Але потрібно бути обережним, залишаючи цю кішку наодинці з дітьми, особливо маленькими і гучними.

Перси відмінно підходять для проживання в квартирі: штори і шпалери будуть цілі та неушкоджені.

За словами власників породи, незважаючи на гарну зовнішність, ласкавість і спокійну вдачу, ці кішки дуже проблемні та вимогливі вихованці.

"Моя дружина відповідає за чистку всієї шерсті в нашій квартирі. Але мені доводиться покривати витрати на харчування та відвідування ветеринара, а вони досить високі. І я б не назвав їхній котячий характер хорошим", — поділився учасник онлайн-обговорення.

Інший власник перса також зазначає, що основна перевага, як й основний недолік кішок — їхня шерсть:

"Розчісувати перську кішку варто із самого раннього віку. Крім того, у персидських кішок укорочений носослізний канал, що може привести до проблем із зором і постійної сльозотечі. У них часто бувають різні алергії як на їжу, так і на ліки. У вас також будуть проблеми із шерстю по всій квартирі. Вона буде на вашому одязі та меблях, у повітрі. Однак, якщо ви будете регулярно прибирати в квартирі, це не складе великих труднощів. Крім того, позбутися від довгого волосся набагато простіше, ніж від короткого".

[ + – ] Персидська кішка заполонить весь будинок своєю довгою шерстю Фото: Petstory

Бірманська кішка

Бірманські кішки не тільки красиві, але також розумні, активні та дуже товариські. При цьому у них дуже миролюбний характер. Також багато власників зазначають, що в них очі незвичайного блакитного кольору. Але якщо ви вирішили завести кішку цієї породи, потрібно бути готовим до частого чищення.

"Ця кішка жахливо линяє, ми чистимо її кожні 2 дні, але вона продовжує линяти відразу після чистки. Ми запитали про це нашого ветеринара — нам сказали, що проблема пов'язана з її віком і з часом пройде. Але з цим навряд чи можна жити, тому що хутро всюди: в нашій їжі, на нашому чистому посуді, на наших зубних щітках, на нашій постільній білизні (навіть на пранні), на обличчі, в носі, в роті, всюди", — нарікає власник представниці цієї породи.

Також фахівці зазначають, що здоров'я цієї породи досить кволе. У будинку не повинно бути протягів, кішці не можна виходити на вулицю в холодну пору року, а господарі повинні регулярно чистити її шерсть і піклуватися про її зуби. Щоб уникнути проблем із поведінкою, потрібно з нею часто грати, щоб підтримати мисливські інстинкти бірманської кішки.

[ + – ] Здоров'я бірманських кішок досить кволе

Турецька ангора

Турецька ангора може стати відмінним другом. Ці пухнасті кішки моногамні та не переносять тривалої самотності. Вони стануть прекрасним компаньйоном для одиноких людей. Ангори товариські та люблять грати, але вони дозволяють гладити їх тільки тоді, коли вони цього хочуть, повністю ігноруючи бажання власника.

Ці кішки досить активні та вимагають багато уваги. Перш ніж ви вирішите завести кошеня, ви повинні зрозуміти, чи вистачить у вас часу, щоб присвятити себе своєму вихованцеві.

"У мене є турецька ангора. Його звуть Мартін. У нього блакитні очі, білосніжна шерсть, і він глухий. Але це зовсім не проблема! Він наш фаворит уже 5 років. Він добрий і ласкавий тільки зі мною і моєю мамою. Що стосується інших членів сім'ї, він просто терпить їх і дає зрозуміти, що відчуває. Він поводиться як справжній турецький султан. Наш будинок належить йому, а ми його раби", — говорить власник Мартіна.

Але й ризик стати володарем кішки з поганим характером теж великий.

"У нас був кіт цієї породи. Його звали Макс. Він прожив 18 років. Він ненавидів майже всіх, особливо сторонніх, сичав і кусався. Це через нього я не люблю котів", — пише інший користувач.

[ + – ] Турецькі ангори можуть здивувати господарів перепадами настрою

Шотландська висловуха кішка (скоттіш-фолд)

Скоттіш-фолд зачаровують своїм зовнішнім виглядом, адже завдяки великим очам і складеним вухам навіть доросла кішка схожа на кошеня. Вони комфортно почуваються в квартирі та у великій родині. Шотландці не бояться шуму, і діти їх не турбують. Їм подобається, коли їх гладять, але не люблять, коли їх тискають і гладять без їхньої згоди.

"Вони люблять руки, але тільки вони вирішують, коли підійти до вас і дозволити погладити їх. Наша кішка прокидається, їсть, стрибає до нас на коліна (вона вирішує, чиї це будуть коліна), дозволяє нам погладити її по шиї і черевцю, потім кілька хвилин дивиться телевізор, зістрибує і йде у своїх справах. Вона не дозволяє нікому тримати її довше, ніж вона хоче. Тільки мені можна почухати їй животик", — пише власниця скоттіш-фолда в мережі.

Іноді ці милі на вигляд кішки можуть бути вельми проблемними.

"Коли наш Мартін виріс, він став справжнім негідником — весь час хапав нас за ноги і дряпав шпалери. І він почав какати на підлогу, хоча раніше робив це в туалетному лотку. Нічого не допомогло. Ми дізналися від наших друзів, які теж є власниками тварин, що в багатьох кішок є ця проблема — вони просто відмовляються йти в туалетний лоток у певному віці. А ще Мартін не любить сидіти на колінах, не враховуючи моменти, коли він сам цього хоче, а таке трапляється дуже рідко. Але ми любимо його таким, яким він є", — поділився своїм досвідом ще один господар шотландця.

[ + – ] У певному віці скоттіш-фолди можуть ігнорувати туалетний лоток Фото: Zoo-dom.com.ua

Абісинська кішка

Абісинські кішки неймовірно красиві та незвичайні істоти. У них блискуче хутро, великі вуха і чарівні очі з віями. Ці кішки дуже активні та вимагають постійної уваги. Вони люблять бути поруч зі своїм господарем (хоча хто кому належить, суперечливе питання). Торкатися і гладити їх можна, тільки якщо вони дозволяють.

Вибирати заводчика потрібно ретельно: від їхньої відповідальності й турботи залежить здоров'я і характер вихованця, враховуючи, що ця порода може страждати низкою захворювань.

В абісинських кішок часто виникають проблеми із суглобами. Це необхідно враховувати і стежити за тим, щоб у вашому домі були м'які підлоги, тобто покриті килимами або килимками. Це мінімізує ризик травм під час стрибків (а ці кішки дуже люблять стрибати). У кішок цієї породи може бути алергія. В абісинських кішок підшерсток відсутній, і взимку вони можуть мерзнути.

Абісинські кішки трохи нервують, і це може призвести до хвороб. Іноді вони вередують. Можуть вкусити, якщо їм щось не подобається. Вони дуже рішучі, коли чогось хочуть. Якщо кішка голодна, вона може бити господаря лапою або дряпати двері, поки їй не відкриють.

Про завзятості абісинця говорять багато власників:

"У якийсь момент мені почало здаватися, що в нас зламаний абісинець! У статтях, які я читав, ця порода описувалася як ласкава і слухняна. І наша краса зовсім не така. У неї дуже сильний характер — якщо вона не хоче щось робити, її марно переконувати в зворотному. Вона дуже грайлива і не може всидіти на місці. Вона не сяде вам на коліна, що б ви не робили. Іноді мені здається, що це не кішка і навіть не собака, а осел! Вона дійсно вперта!".

[ + – ] Абісинська кішка дуже примхлива і вимоглива Фото: Соцсети

Раніше ми писали про те, які породи кішок найрідкісніші, а які небезпечно заводити початківцям-любителям кішок.