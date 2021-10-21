В Сети обсуждают очень странное платье Эммы Уотсон

Актриса нарядилась на мероприятие согласно дресс-коду: никаких новых вещей, только уже ношенные или сделанные из переработанных материалов.

Несмотря на то, что церемония награждения экологической премией Earthshot Prize состоялась несколько дней назад, в Сети активно обсуждают не только роскошный наряд Кейт Миддлтон, надевшей на мероприятие платье 10-летней давности от Alexander McQueen, но и странный наряд звезды "Гарри Поттера", британской актрисы Эммы Уотсон.

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Придерживаясь дресс-кода, предполагавшего старые платья и костюмы, 31-летняя знаменитость появилась на ковровой дорожке в черных расклешенных брюках, грубых ботинках на толстой подошве, но больше всего внимания привлекло белое платье ассиметричного кроя с полностью открытой спиной, созданное гендерно-гибким модным лейблом Harris Reed.

Для воплощения образа были использованы 10 старых свадебных платьев, подаренных дизайнеру Харрису Риду сетью благотворительных магазинов Oxfam. Он поделился снимками Эммы в своем Instagram-аккаунте.

"Мне выпала огромная честь одеть Эмму Уотсон с ног до головы на сегодняшнюю премию Earthshot Prize. На Эмме – платье Demi-Couture Up-cycled из моей коллекции FOUND с использованием старых свадебных платьев от @oxfamgb с классическими воланами, а образ дополнен божественными серьгами, кольцами и браслетами #harrisreedxmissoma! Огромное спасибо @rebeccajbean за работу ночь за ночью над этим потрясающим произведением, @phoebebluecobb за помощь в воплощении всего этого!!!", – написал он.

Несмотря на то, что под публикацией дизайнера много хвалебных отзывов, на пользователей Сети наряд актрисы не произвел впечатления, и многие назвали этот выход модным провалом Уотсон.

Так, стилист Лиза Бербер отметила, что наряд красивой от природы девушки – полная безвкусица.

"Когда хотели сделать что-то креативное и новаторское, но получилось, как получилось. Неудачное смешение стилей: при чем тут свадьба? При чем тут клеш? При чем тут грубая обувь? 2 балла из 10!", – отметила она.

Напомним, Эмма Уотсон стала встречаться с 28-летним Брэндоном Грином, богатым наследником торговой империи Topshop. Пару заметили в аэропорту Лондона, куда они прилетели на частном вертолете.