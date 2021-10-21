У мережі обговорюють дуже дивне плаття Емми Вотсон

Актриса вбралася на захід згідно з дрескодом: ніяких нових речей, тільки вже ношені або зроблені з перероблених матеріалів.

Попри те, що церемонія нагородження екологічною премією Earthshot Prize відбулася кілька днів тому, у мережі активно обговорюють не тільки розкішне вбрання Кейт Міддлтон, яка одягла на захід плаття 10-річної давності від Alexander McQueen, а й дивний наряд зірки "Гаррі Поттера", британської актриси Емми Вотсон.

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Дотримуючись дрескоду, що передбачав старі сукні і костюми, 31-річна знаменитість з'явилася на килимовій доріжці в чорних розкльошених штанах, грубих черевиках на товстій підошві, але найбільше уваги привернуло біле плаття асиметричного крою з повністю відкритою спиною, створене гендерно-гнучким модним лейблом Harris Reed.

Для втілення образу були використані 10 старих весільних суконь, подарованих дизайнеру Гаррісу Ріду мережею благодійних магазинів Oxfam. Він поділився знімками Емми у своєму Instagram-акаунті.

"Мені випала велика честь одягнути Емму Вотсон з ніг до голови на сьогоднішню премію Earthshot Prize. На Еммі — плаття Demi-Couture Up-cycled з моєї колекції FOUND з використанням старих весільних суконь від @oxfamgb з класичними воланами, а образ доповнений божественними сережками, кільцями і браслетами #harrisreedxmissoma! Величезне спасибі @rebeccajbean за роботу ніч у ніч над цим приголомшливим творінням, @phoebebluecobb за допомогу у втіленні всього цього!!!", — написав він.

Попри те, що під публікацією дизайнера багато схвальних відгуків, на користувачів мережі наряд актриси не справив враження, і багато хто назвав цей вихід модним провалом Вотсон.

Так, стилістка Ліза Бербер зазначила, що наряд красивої від природи дівчини — повний несмак.

"Коли хотіли зробити щось креативне і новаторське, але вийшло, як вийшло. Невдале поєднання стилів: при чому тут весілля? До чого тут кльош? До чого тут грубе взуття? 2 бали з 10!", — зазначила вона.

Нагадаємо, Емма Вотсон стала зустрічатися з 28-річним Брендоном Гріном, багатим спадкоємцем торгової імперії Topshop. Пару помітили в аеропорту Лондона, куди вони прилетіли на приватному вертольоті.