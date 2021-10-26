Тренды маникюра осени 2021. Что такое порошковый маникюр и почему он лучше шеллака

Изобретенная еще в 80-ых годах прошлого века порошковая пудра для создания этого маникюра претерпела существенные изменения, и сейчас все больше мастеров предлагают испытать эту новинку.

Порошковый маникюр – стремительно набирающая обороты альтернатива традиционному шеллаку, перед которым имеет ряд преимуществ. Что такое порошковый маникюр, и почему стоит попробовать его сделать, узнавал Фокус.

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Для создания порошкового маникюра используется специальная дип-пудра (гель-пудра), о которой знали еще в 80-ых годах прошлого века, однако она не бала настолько популярна, как сейчас. После десятилетий перезапусков, модернизаций и улучшений она снова возвращается и теперь есть все основания предполагать, что это надолго. Свое распространение эта техника получила благодаря соцсетям.

Как создается порошковый маникюр

Гель-пудра, используемая для маникюра, – это мелкий порошок с пигментом, в составе которого нет агрессивных химических веществ и практически нет акрилатов.

[ + – ] Гель-пудра, которая используется для порошкового маникюра

Мастер маникюра сначала делает ногти в выбранной клиентом технике, после чего наносит на каждый ноготь базу и опускает его в банку с порошком выбранного цвета, затем сметая излишки порошка с пальца. Повторив эту процедуру трижды, он делает финишное покрытие ногтя.

Преимущества порошкового маникюра

Такой маникюр делается полтора -два часа, а вот держится дольше, чем шеллак – в среднем месяц.

Среди других преимуществ этого маникюра – его безвредность для ногтевых пластин. Если шеллак буквально припаивается к ногтям и после его снятия ногти существенно истончаются и выглядят слабыми. В случае же с порошковым маникюром мастер не использует ни лампы, ни любое другое тепловое воздействие на ногти.

Порошковый маникюр не только не вредит ногтям, но еще и укрепляет их, благодаря наличию в составе дип-пудры кальция и витаминов.

Материалы, используемые при порошковом маникюре, не имеют неприятного запаха, не содержат токсичных и вредных веществ и не вызывают аллергию. Поэтому эта процедура доступна клиентам любого возраста и беременным.

Разнообразие цветов и навыки мастера помогут создать на ногтях не менее интересные рисунки и расцветки, нежели при использовании шеллака.

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