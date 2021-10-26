Тренди манікюру осені 2021. Що таке порошковий манікюр і чому він кращий за шелак

Винайдена ще у 80-х роках минулого століття порошкова пудра для створення цього манікюру зазнала суттєвих змін, і зараз все більше майстрів пропонують випробувати цю новинку.

Порошковий манікюр – альтернатива традиційному шелаку, що стрімко набирає обертів, перед яким має низку переваг. Що таке порошковий манікюр, і чому варто спробувати його зробити, дізнавався Фокус.

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Для створення порошкового манікюру використовується спеціальна діп-пудра (гель-пудра), про яку знали ще у 80-х роках минулого століття, проте вона не була настільки популярна, як зараз. Після десятиліть перезапусків, модернізацій та покращень вона знову повертається і тепер є всі підстави припускати, що це надовго. Своє поширення ця техніка набула завдяки соцмережам.

Як створюється порошковий манікюр

Гель-пудра, що використовується для манікюру, – це дрібний порошок з пігментом, у складі якого немає агресивних хімічних речовин та практично немає акрилатів.

[ + – ] Гель-пудра, яка використовується для порошкового манікюру

Майстер манікюру спочатку робить нігті у вибраній клієнтом техніці, після чого наносить на кожен ніготь базу і опускає його в банку з порошком вибраного кольору, потім змітаючи надлишки порошку з пальця. Повторивши цю процедуру тричі, робить фінішне покриття нігтя.

Переваги порошкового манікюру

Такий манікюр робиться півтори-дві години, а ось тримається довше, ніж шелак – у середньому місяць.

Серед інших переваг цього манікюру – його нешкідливість для нігтьових пластин. Шелак буквально припаюється до нігтів і після його зняття нігті суттєво стоншуються і виглядають слабкими. У випадку з порошковим манікюром майстер не використовує ні лампу, ні будь-який інший тепловий вплив на нігті.

Порошковий манікюр не тільки не шкодить нігтям, але ще й зміцнює їх завдяки наявності у складі діп-пудри кальцію та вітамінів.

Матеріали, що використовуються у порошковому манікюрі, не мають неприємного запаху, не містять токсичних та шкідливих речовин та не викликають алергію. Тому ця процедура доступна клієнтам будь-якого віку та вагітним.

Різноманітність кольорів та навички майстра допоможуть створити на нігтях не менш цікаві малюнки та забарвлення, ніж за умови використання шелаку.

Раніше ми писали про те, який колір манікюру найпопулярніший цієї осені, а також яких три основні тренди манікюру будуть актуальними у листопаді.