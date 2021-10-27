Дюна: часть вторая. Названа дата премьеры продолжения нашумевшего фильма

Не исключено, что после экранизации обеих частей "Дюны" свет увидят и другие картины по серии романов Фрэнка Герберта.

Пока американский фантастический фильм режиссера Дени Вильнева "Дюна", снятый по одноименному роману Фрэнка Герберта 1965 года продолжает триумфальное шествие по кинотеатрам всего мира, создатели картины уже порадовали поклонников ленты, ожидающих продолжения.

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Киностудия Legendary Pictures на свое йстранице в Twitter сообщила, что сиквел не только одобрен руководством, но и назвала дату премьеры второй части – 20 октября 2023 года.

"Путешествие продолжает", – говорится в публикации.

Как и с первой частью "Дюны", сценаристом и режиссером второй будет Дени Вильнев. В картину вернутся все те же актеры во главе с Тимоти Шаламе и Зендаей.

Дистрибуцию "Дюны 2" возьмет на себя Warner Bros., она же поможет и с деньгами на создание второй части.

Картина имела большой успех у зрителей. За первый уикенд проката в США "Дюна" собрала $40 млн, а в мировом – свыше $220 млн.

Эксперты прогнозируют, что двумя частями "Дюны" экранизация романов Герберта не ограничится, поскольку кинопроизводители нащупали золотую жилу. Ведь есть еще произведения "Мессия Дюны", "Дети Дюны", "Еретики Дюны" и "Капитул Дюны". Уже сейчас известно, что кроме второй части "Дюны", в разработке подразделения Legendary Television находится сериал о женском ордене Бене Гессерит Dune: The Sisterhood.

Напомним, фанаты подсчитали, что Зендая появлялась в первой части "Дюны" всего на семь минут. Однако актриса успела покорить модных экспертов своими образами на премьере картины.