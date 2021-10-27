Дюна: частина друга. Названо дату прем'єри продовження гучного фільму

Не виключено, що після екранізації обох частин "Дюни" побачать світ і інші картини за серією романів Френка Герберта.

Поки американський фантастичний фільм режисера Дені Вільнева "Дюна", знятий за однойменним романом Френка Герберта 1965 року, продовжує тріумфальну ходу кінотеатрами всього світу, творці картини вже порадували шанувальників стрічки, які чекають продовження.

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Кіностудія Legendary Pictures на своїй сторінці у Twitter повідомила, що сіквел не лише схвалений керівництвом, а й назвала дату прем'єри другої частини – 20 жовтня 2023 року.

"Подорож продовжується", – йдеться в публікації.

Як і з першою частиною "Дюни", сценаристом і режисером другої буде Дені Вільнев. У картину повернуться ті самі актори на чолі з Тімоті Шаламе та Зендаєю.

Дистрибуцію "Дюни 2" візьме на себе Warner Bros., вона допоможе і з грошима на створення другої частини.

Картина мала великий успіх у глядачів. За перший вікенд прокату в США "Дюна" зібрала $40 млн, а у світовому – понад $220 млн.

Експерти прогнозують, що двома частинами "Дюни" екранізація романів Герберта не обмежиться, оскільки кіновиробники намацали золоту жилу. Адже є ще твори "Месія Дюни", "Діти Дюни", "Єретики Дюни" та "Капітул Дюни". Вже зараз відомо, що, окрім другої частини "Дюни", у розробці підрозділу Legendary Television перебуває серіал про жіночий орден Бене Гесеріт Dune: The Sisterhood.

Нагадаємо, фанати підрахували, що Зендая з'являлася в першій частині "Дюни" лише на сім хвилин. Проте акторка встигла підкорити модних експертів своїми образами на прем'єрі картини.