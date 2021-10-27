Анджелина Джоли купила дочери недорогие футболки на глазах у изумленных лондонцев

Знаменитость мирового уровня, коей является Джоли, не стесняется покупать детям одежду в магазинах демократических брендов.

Анджелина Джоли, которая буквально пару дней назад вместе с детьми блистала на 16-м Римском кинофестивале, была замечена в Лондоне вместе с младшей дочерью, 13-летней Вивьен, в магазине H&M на Оксфорд-стрит, пишет Daily Mail, опубликовав фоторепортаж шопинга.

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Анджелина и Вивьен прилетели в Лондон из Италии, поскольку продолжается промо-тур последнего фильма Marvel "Вечные", премьера которого состоится на этой неделе в Великобритании.

Во вторник, 26 октября, актриса с дочерью совершила импровизированный визит в центральный лондонский филиал H&M, где их окружили ошеломленные покупатели.

Несмотря на то, что была в маске, присутствующие моментально узнали мировую знаменитость. Актриса в пальто с рисунком "гусиные лапки" гуляла по трехуровневому магазину, популярному среди покупателей из-за доступных цен.

[ + – ] Внимание публики явно тяготило Шайло

Вивьен была в белой футболке и серых свободных спортивных штанах, а ее лицо тоже скрывала маска. Девочка сначала выглядела расслабленной и спокойно выбирала вещи. Из магазина они вышли с покупкой – несколькими светлыми футболками для Вивьен. Последняя не ожидала на выходе такого пристального внимания, поэтому крепко держалась за руку матери. и уже выглядела не такой спокойной. Пару сопровождал охранник.

Анджелина Джоли, чье состояние оценивается в $120 млн долларов, не балует шестерых своих детей дизайнерскими нарядами на каждый день. Они с удовольствием носят "простые" бренды и разделяют взгляд матери на осознанное потребление. Например, ее 16-летняя приемная дочь Захара появилась на красной дорожке в том же платье, в котором сама актриса была на церемонии "Оскар" в 2014-м.

Напомним, как менялся стиль и убеждения 15-летней дочери Анджелины Джоли Шайло, которая еще пару лет назад собиралась менять пол.