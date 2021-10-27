Анджеліна Джолі купила дочці недорогі футболки на очах у здивованих лондонців

Зірка світового рівня, якою є Джолі, не соромиться купувати дітям одяг у магазинах демократичних брендів.

Анджеліна Джолі, яка буквально кілька днів тому разом із дітьми виблискувала на 16-му Римському кінофестивалі, була помічена в Лондоні разом із молодшою дочкою, 13-річною Вів'єн, у магазині H&M на Оксфорд-стріт, пише Daily Mail, опублікувавши фоторепортаж шопінгу.

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Анджеліна та Вів'єн прилетіли до Лондона з Італії, оскільки триває промо-тур останнього фільму Marvel "Вічні", прем'єра якого відбудеться цього тижня у Великій Британії.

У вівторок, 26 жовтня, акторка з дочкою здійснила імпровізований візит до центральної лондонської філії H&M, де їх оточили приголомшені покупці.

Попри те, що була в масці, присутні моментально впізнали світову зірку. Акторка в пальто з малюнком "гусячі лапки" гуляла трирівневим магазином, популярним серед покупців через доступні ціни.

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Вів'єн була у білій футболці та сірих вільних спортивних штанях, а її обличчя теж приховувала маска. Дівчинка спочатку виглядала розслабленою та спокійно вибирала речі. З магазину вони вийшли із покупкою — декількома світлими футболками для Вів'єн. Остання не чекала на виході такої пильної уваги, тож міцно трималася за руку матері й уже виглядала не такою спокійною. Пару супроводжував охоронець.

Анджеліна Джолі, чиї статки оцінюються в $120 млн доларів, не балує шістьох своїх дітей дизайнерськими вбраннями на кожен день. Вони із задоволенням носять "прості" бренди та поділяють погляд матері на усвідомлене споживання. Наприклад, її 16-річна прийомна дочка Захара з'явилася на червоній доріжці в тій самій сукні, в якій акторка була на церемонії "Оскар" у 2014-му.

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