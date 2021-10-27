Адвокат Бритни Спирс будет защищать Марка Цукерберга от "Машины судного дня"

Метью Розенгарт снискал себе очень успешного адвоката, среди клиентов которого не только Бритни Спирс, но и Шон Пенн, Стивен Спилберг, Бен Аффлек и многие другие знаменитости.

Знаменитый голливудский адвокат Мэтью Розенгарт, последней громкой победой которого стало дело об отстранении отца Бритни Спирс от опекунства над ней, будет защищать интересы компании Facebook в преддверии предстоящего телешоу о бурных последних пяти годах технологического гіганта, сообщает Deadline.

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Как стало известно СМИ, продюсерская компания Anonymous Content работает над драматическим сериалом "Машина судного дня", основанным на книге журналистов The New York Times Ширы Френкель и Сесилии Канг "Уродливая правда". Книга, выпущенная в июле, содержала подробности о злоупотреблениях пользовательскими данными в Facebook, распространении фейковых новостей и вмешательстве России в выборы 2016 года.

Роль главного операционного директора Facebook Шерил Сандберг исполнит актриса Клэр Фой, воплотившая образ королевы Елизаветы II в первых двух сезонах сериала "Корона".

События фильма охватят последние пять лет компании, включая недавние разоблачения того, что Facebook знал, что Instagram вреден для молодых пользователей.

Розенгарт, который работает в юридической фирме GreenbergTraurig и представлял многих высокопоставленных клиентов, написал продюсерам в понедельник, пытаясь предотвратить повторение в телешоу того, что он назвал "крайне вводящей в заблуждение" книги.

По его словам, книга содержит "ложное повествование" и "основана на тщательно отобранных отчетах из выборочных интервью, многие из которых были получены от недовольных людей, которые были предвзяты или не заслуживали доверия".

[ + – ] Книга Ширы Френкель и Сесилии Канг "Уродливая правда" Фото: harpercollins.com

Он добавил, что авторы и редакторы книги "нагло отвергли" аккаунты многочисленных руководителей Facebook.

"Книга "изобилует ложными и клеветническими заявлениями, характеристиками и подтекстами в отношении Facebook и его руководства, а также выставляет Facebook и его лидеров в "ложном свете" в нарушение закона Калифорнии", – заявил Розенгарт и пригрозил, что если телешоу будет содержать ложные утверждения, характеристики и последствия без соответствующих нюансов и контекста, "Facebook примет все соответствующие юридические меры".

В свою очередь авторы книги "Уродливая правда" Френкель и Канг утверждают, что они провели "обширную и тщательную проверку фактов в компании и дали Facebook возможность исправить любые ошибки".

С их слов, книга основана на более чем тысяче часов интервью с более чем 400 людьми, включая руководителей Facebook, бывших и нынешних сотрудников, а также инвесторов и советников компании. Они также отметили, что провели интервью с более чем 100 законодателями и регулирующими органами и их помощниками, защитниками прав потребителей и конфиденциальности, а также учеными из США, Европы, Ближнего Востока, Южной Америки и Азии.

"Мы поддерживаем нашу работу и наши источники", – подчеркнули Франкель и Канг.

Как стало известно накануне, журналисты издания The Verge частично опубликовали материалы из документов, разоблачающих тайны закулисной деятельности Facebook, о многих из которых упоминается в скандальной книге.

Напомним, Розенгарта называют самым агрессивным и быстрым адвокатом Голливуда. Именно по этой причине Бритни Спирс наняла его, чтобы избавиться от опеки своего отца.