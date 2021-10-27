Адвокат Бритни Спирс будет защищать Марка Цукерберга от "Машины судного дня"
Метью Розенгарт снискал себе очень успешного адвоката, среди клиентов которого не только Бритни Спирс, но и Шон Пенн, Стивен Спилберг, Бен Аффлек и многие другие знаменитости.
Знаменитый голливудский адвокат Мэтью Розенгарт, последней громкой победой которого стало дело об отстранении отца Бритни Спирс от опекунства над ней, будет защищать интересы компании Facebook в преддверии предстоящего телешоу о бурных последних пяти годах технологического гіганта, сообщает Deadline.
Как стало известно СМИ, продюсерская компания Anonymous Content работает над драматическим сериалом "Машина судного дня", основанным на книге журналистов The New York Times Ширы Френкель и Сесилии Канг "Уродливая правда". Книга, выпущенная в июле, содержала подробности о злоупотреблениях пользовательскими данными в Facebook, распространении фейковых новостей и вмешательстве России в выборы 2016 года.
Роль главного операционного директора Facebook Шерил Сандберг исполнит актриса Клэр Фой, воплотившая образ королевы Елизаветы II в первых двух сезонах сериала "Корона".
События фильма охватят последние пять лет компании, включая недавние разоблачения того, что Facebook знал, что Instagram вреден для молодых пользователей.
Розенгарт, который работает в юридической фирме GreenbergTraurig и представлял многих высокопоставленных клиентов, написал продюсерам в понедельник, пытаясь предотвратить повторение в телешоу того, что он назвал "крайне вводящей в заблуждение" книги.
По его словам, книга содержит "ложное повествование" и "основана на тщательно отобранных отчетах из выборочных интервью, многие из которых были получены от недовольных людей, которые были предвзяты или не заслуживали доверия".
Он добавил, что авторы и редакторы книги "нагло отвергли" аккаунты многочисленных руководителей Facebook.
"Книга "изобилует ложными и клеветническими заявлениями, характеристиками и подтекстами в отношении Facebook и его руководства, а также выставляет Facebook и его лидеров в "ложном свете" в нарушение закона Калифорнии", – заявил Розенгарт и пригрозил, что если телешоу будет содержать ложные утверждения, характеристики и последствия без соответствующих нюансов и контекста, "Facebook примет все соответствующие юридические меры".
В свою очередь авторы книги "Уродливая правда" Френкель и Канг утверждают, что они провели "обширную и тщательную проверку фактов в компании и дали Facebook возможность исправить любые ошибки".
С их слов, книга основана на более чем тысяче часов интервью с более чем 400 людьми, включая руководителей Facebook, бывших и нынешних сотрудников, а также инвесторов и советников компании. Они также отметили, что провели интервью с более чем 100 законодателями и регулирующими органами и их помощниками, защитниками прав потребителей и конфиденциальности, а также учеными из США, Европы, Ближнего Востока, Южной Америки и Азии.
"Мы поддерживаем нашу работу и наши источники", – подчеркнули Франкель и Канг.
Как стало известно накануне, журналисты издания The Verge частично опубликовали материалы из документов, разоблачающих тайны закулисной деятельности Facebook, о многих из которых упоминается в скандальной книге.
Напомним, Розенгарта называют самым агрессивным и быстрым адвокатом Голливуда. Именно по этой причине Бритни Спирс наняла его, чтобы избавиться от опеки своего отца.