Адвокат Брітні Спірс захищатиме Марка Цукерберга від "Машини судного дня"

Метью Розенгарт отримав репутацію успішного адвоката, серед клієнтів якого не лише Брітні Спірс, а й Шон Пенн, Стівен Спілберг, Бен Аффлек та багато інших знаменитостей.

Знаменитий голлівудський адвокат Метью Розенгарт, останньою гучною перемогою якого стала справа про усунення батька Брітні Спірс від опікунства над нею, захищатиме інтереси компанії Facebook напередодні телешоу про бурхливі останні п'ять років технологічного гіганта, повідомляє Deadline.

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Як стало відомо ЗМІ, продюсерська компанія Anonymous Content працює над драматичним серіалом "Машина судного дня", який базується на книзі журналістів The New York Times Шири Френкель та Сесилії Канг "Потворна правда". Книга, випущена в липні, містила подробиці про зловживання даними користувача у Facebook, поширення фейкових новин і втручання Росії у вибори 2016 року.

Роль головного операційного директора Facebook Шеріл Сандберг виконає актриса Клер Фой, яка втілила образ королеви Єлизавети II у перших двох сезонах серіалу "Корона".

Події фільму охоплять останні п'ять років компанії, включно з недавніми викриттями того, що Facebook знав, що Instagram шкідливий для молодих користувачів.

Розенгарт, який працює в юридичній фірмі GreenbergTraurig і представляв багатьох високопоставлених клієнтів, написав продюсерам у понеділок, намагаючись запобігти повторенню в телешоу того, що він назвав книгу такою, що "вкрай вводить в оману".

За його словами, книга містить "хибну розповідь" і "заснована на ретельно відібраних звітах з вибіркових інтерв'ю, багато з яких було отримано від незадоволених людей, які були упереджені або не заслуговували на довіру".

[ + – ] Книга Шири Френкель та Сесилії Канг "Потворна правда" Фото: harpercollins.com

Він додав, що автори та редактори книги "нахабно відкинули" акаунти численних керівників Facebook.

"Книга "має багато хибних і наклепницьких заяв, характеристик і підтекстів щодо Facebook і його керівництва, а також виставляє Facebook і його лідерів у "хибному світлі" порушуючи закон Каліфорнії", — заявив Розенгарт і пригрозив, що якщо телешоу міститиме хибні твердження, характеристики та наслідки без відповідних нюансів та контексту, "Facebook вживе всіх відповідних юридичних заходів".

Зі свого боку автори книги "Потворна правда" Френкель і Канг стверджують, що вони провели "широку та ретельну перевірку фактів у компанії та дали Facebook можливість виправити будь-які помилки".

За їхніми словами, книга заснована на більше ніж тисячі годин інтерв'ю з більше ніж 400 людьми, включаючи керівників Facebook, колишніх та нинішніх співробітників, а також інвесторів та радників компанії. Вони також зазначили, що провели інтерв'ю з більше ніж 100 законодавцями та регулятивними органами та їх помічниками, захисниками прав споживачів та конфіденційності, а також вченими з США, Європи, Близького Сходу, Південної Америки та Азії.

"Ми підтримуємо нашу роботу і наші джерела", – наголосили Франкель та Канг.

Як стало відомо напередодні, журналісти видання The Verge частково опублікували матеріали з документів, які викривають таємниці закулісної діяльності Facebook, багато з яких згадується в скандальній книзі.

Нагадаємо, Розенгарта називають найагресивнішим і найшвидшим адвокатом Голлівуду. Саме з цієї причини Брітні Спірс найняла його, щоб позбавитися опіки свого батька.