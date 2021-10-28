Забудьте о тишине. Топ-5 самых громких пород кошек

Кошки общаются с человеком при помощи мяуканья, и есть породы, которые делают это куда громче и чаще остальных.

В общении с хозяевами кошки чаще всего мурлычут или мяукают, информируя таким образом, что хотят есть, внимания или просто демонстрируют удовлетворение. Однако среди всего разнообразия пород есть такие, представители которых отличаются весьма громогласным мяуканьем и не экономят децибелы при необходимости. Фокус собрал пять самых громких пород кошек.

ФОКУС в Google Новостях. Подпишись — и всегда будь в курсе событий. Подписаться

Прежде, чем поговорить об этих породах, выясним причины, почему же кошки мяукают. Как известно, мяукание они используют в основном для общения с человеком. При этом не стоит забывать, что голос кошки такой же индивидуальный, как и голос человека.

Почему кошки мяукают и мурлыкают

Потребность во внимании. Если кошка мяукает, она хочет привлечь человека и что-то ему "сказать". Животное, которое ходит по кухне туда-сюда с мяуканием, очевидно, хочет кушать.

Если кошка мяукает, она хочет привлечь человека и что-то ему "сказать". Животное, которое ходит по кухне туда-сюда с мяуканием, очевидно, хочет кушать. Радость от встречи с хозяином. Приветственное мяуканье животного у двери, когда человек возвращается домой, говорит, что кошка очень рада его видеть.

Приветственное мяуканье животного у двери, когда человек возвращается домой, говорит, что кошка очень рада его видеть. Потребность в спаривании . Если кошка постоянно громко мяукает, а мяуканье переходит в затяжной ор, не прекращающийся ни днем, ни ночью, это говорит о том, что ей нужен самец.

. Если кошка постоянно громко мяукает, а мяуканье переходит в затяжной ор, не прекращающийся ни днем, ни ночью, это говорит о том, что ей нужен самец. Мурлыкание говорит о том, что животное довольно, и у него все хорошо. Кстати, с помощью мурлыкания кошка также оздоравливается, поскольку оно имеет мощный целебный эффект. Считается, что колебания от мурлыкания физически омолаживают — это способ "самоисцеления" кошки после стресса. Частота этих колебаний, которая колеблется между 20 Гц и до 150 Гц, способствует росту костей, поскольку кости твердеют в ответ на давление. Другие частоты могут делать нечто подобное с тканями.

Сиамская кошка

Сиамские кошки – одна из самых громких пород кошек. Они известны своим социальным характером. Сиамцы разговаривают практически со всеми и довольно громко. Они животные-компаньоны и идеально подходят для тех людей, которые любят поговорить со своими питомцами. Животные очень привязываются к своему хозяину и готовы "беседовать" с ним на протяжении всего дня, причем это может быть как мяуканье, мурлыкание, так и звук, напоминающий плач ребенка. Сиамские кошки довольно громко мяукают, если им что-то нужно, и не замолчат до тех пор, пока не получат желаемое.

[ + – ] Сиамская кошка считается самой "разговорчивой" среди всех пород

Ориентал

Эта красивая и грациозная порода еще и очень общительна. Ориентал с удовольствем будет подмяукивать хозяину, который говорит с ним. Если это животное надолго теряет из виду "своего" человека", оно будет ходить по дому и буквально орать в его поисках, поскольку очень сильно привязывается к нему и тяжело переносит разлуку даже на короткое время. Чтобы уменьшить такой стресс, их рекомендуют социализировать с раннего детства, создавая все условия для общения ориенталов с другими членами семьи и животными.

[ + – ] Ориентал – одна из самых общительных и громких пород кошек

Сфинкс

Кошки породы сфинкс – живые и милые, которые нуждаются во внимании и открыто заявляют о своих потребностях. Они – кошки на коленях и любят разговаривать со своими хозяевами, а также другими животными, если таковые в доме имеются.

Учитывая, что сфинксы могут часами прижиматься к своему владельцу, чтобы согреться, длинные задушевные беседы с ними обеспечены.

[ + – ] С помощью мяуканья сфинксы, например, требуют кушать

Мейн-кун

Эта порода умеет не только мяукать, но и часто щебечет, услышав звуки птиц на подоконнике или в саду. Также известно, что они мяукают, следуя за своими хозяевами по дому, мурлыкают, сидя рядом или на коленях и с громким мяуканьем встречают человека, который приходит домой после отсутствия.

[ + – ] Вот так щебечет мейн-кун

Бенгальская кошка

Бенгалы – еще одна порода, которая прославилась из-за своей "шумопроизводительности". Бенгальские кошки могут быть очень громкими и разговорчивыми со своими хозяевами, общаясь с ними чириканьем, мяуканьем, мурлыканьем и воем. При этом им нравится, когда человек отвечает им и вступает с ними в разговор.

[ + – ] Бенгальская кошка поддерживает разговор с человеком

Ранее мы писали о том, какие породы кошек самые непредсказуемые, а какие могут быть опасными для человека.