Забудьте про тишу. Топ-5 найгучніших порід кішок
Кішки спілкуються з людиною за допомогою нявкання, і є породи, які роблять це набагато голосніше і частіше за інших.
У спілкуванні з господарями кішки найчастіше муркочуть або нявкають, інформуючи таким чином, що хочуть їсти, уваги або просто демонструють задоволення. Однак серед усієї різноманітності порід є такі, представники яких відрізняються досить гучним нявканням і не економлять децибели за необхідності. Фокус зібрав п'ять найгучніших порід кішок.
Перш ніж поговорити про ці породи, з'ясуємо причини, чому ж кішки нявкають. Як відомо, нявкання вони використовують переважно для спілкування з людиною. При цьому не варто забувати, що голос кішки такий самий індивідуальний, як і голос людини.
Чому кішки нявкають і муркотять
- Потреба уваги. Якщо кішка нявкає, вона хоче привернути увагу людини і щось їй "сказати". Тварина, яка ходить по кухні туди-сюди з нявканням, очевидно, хоче їсти.
- Радість від зустрічі із господарем. Вітальне нявкання тварини біля дверей, коли людина повертається додому, каже, що кішка дуже рада її бачити.
- Потреба в паруванні. Якщо кішка постійно голосно нявкає, а нявкання переходить у затяжний репетування, що не припиняється ні вдень, ні вночі, це говорить про те, що їй потрібен самець.
- Муркотіння говорить про те, що тварина задоволена, і у неї все добре. До речі, за допомогою муркотіння кішка також оздоровлюється, оскільки воно має потужний цілющий ефект. Вважається, що коливання від муркотіння фізично омолоджують — це спосіб "самолікування" кішки після стресу. Частота цих коливань, яка коливається між 20 Гц і до 150 Гц, сприяє зростанню кісток, оскільки кістки тверднуть у відповідь на тиск. Інші частоти можуть робити щось подібне з тканинами.
Сіамська кішка
Сіамські кішки – одна з найгучніших порід кішок. Вони відомі своїм соціальним характером. Сіамці розмовляють практично з усіма та досить голосно. Вони тварини-компаньйони та ідеально підходять для тих людей, які люблять поговорити зі своїми вихованцями. Тварини дуже прив'язуються до свого господаря і готові "розмовляти" з ним протягом усього дня, причому це може бути як нявкання, муркотіння, так і звук, що нагадує плач дитини. Сіамські кішки досить голосно нявкають, якщо їм щось потрібно, і не замовкнуть доти, доки не отримають бажане.
Орієнтал
Ця красива та граційна порода ще й дуже товариська. Орієнтал із задоволенням підм'явкуватиме господареві, який розмовляє з ним. Якщо ця тварина надовго втрачає з поля зору "свою" людину", вона ходитиме по дому і буквально кричатиме в її пошуках, оскільки дуже сильно прив'язується до неї і важко переносить розлуку навіть на короткий час. Щоб зменшити такий стрес, їх рекомендують соціалізувати з раннього дитинства, створюючи всі умови для спілкування орієнталів з іншими членами сім'ї та тваринами.
Сфінкс
Кішки породи сфінкс – живі та милі, потребують уваги і відкрито заявляють про свої потреби. Вони — кішки на колінах і люблять розмовляти зі своїми господарями, а також іншими тваринами, якщо такі є в будинку.
Враховуючи, що сфінкси можуть годинами притискатися до свого власника, щоб зігрітися, довгі задушевні бесіди з ними забезпечені.
Мейн-кун
Ця порода вміє не тільки нявкати, а й часто щебече, почувши звуки птахів на підвіконні або в саду. Також відомо, що вони нявкають, слідуючи за своїми господарями по будинку, муркотять, сидячи поруч або на колінах і з гучним нявканням зустрічають людину, яка приходить додому після відсутності.
Бенгальська кішка
Бенгали — ще одна порода, яка прославилася через свою "шумопродуктивність". Бенгальські кішки можуть бути дуже гучними і балакучими зі своїми господарями, спілкуючись з ними цвіріньканням, нявканням, муркотінням і виттям. При цьому їм подобається, коли людина відповідає їм і вступає з ними у розмову.
Раніше ми писали про те, які породи кішок найнепередбачуваніші, а які можуть бути небезпечними для людини.