Забудьте про тишу. Топ-5 найгучніших порід кішок

Кішки спілкуються з людиною за допомогою нявкання, і є породи, які роблять це набагато голосніше і частіше за інших.

У спілкуванні з господарями кішки найчастіше муркочуть або нявкають, інформуючи таким чином, що хочуть їсти, уваги або просто демонструють задоволення. Однак серед усієї різноманітності порід є такі, представники яких відрізняються досить гучним нявканням і не економлять децибели за необхідності. Фокус зібрав п'ять найгучніших порід кішок.

ФОКУС у Google Новинах. Підпишись — та завжди будь в курсі подій Підписатись

Перш ніж поговорити про ці породи, з'ясуємо причини, чому ж кішки нявкають. Як відомо, нявкання вони використовують переважно для спілкування з людиною. При цьому не варто забувати, що голос кішки такий самий індивідуальний, як і голос людини.

Чому кішки нявкають і муркотять

Потреба уваги. Якщо кішка нявкає, вона хоче привернути увагу людини і щось їй "сказати". Тварина, яка ходить по кухні туди-сюди з нявканням, очевидно, хоче їсти.

Якщо кішка нявкає, вона хоче привернути увагу людини і щось їй "сказати". Тварина, яка ходить по кухні туди-сюди з нявканням, очевидно, хоче їсти. Радість від зустрічі із господарем. Вітальне нявкання тварини біля дверей, коли людина повертається додому, каже, що кішка дуже рада її бачити.

Вітальне нявкання тварини біля дверей, коли людина повертається додому, каже, що кішка дуже рада її бачити. Потреба в паруванні . Якщо кішка постійно голосно нявкає, а нявкання переходить у затяжний репетування, що не припиняється ні вдень, ні вночі, це говорить про те, що їй потрібен самець.

. Якщо кішка постійно голосно нявкає, а нявкання переходить у затяжний репетування, що не припиняється ні вдень, ні вночі, це говорить про те, що їй потрібен самець. Муркотіння говорить про те, що тварина задоволена, і у неї все добре. До речі, за допомогою муркотіння кішка також оздоровлюється, оскільки воно має потужний цілющий ефект. Вважається, що коливання від муркотіння фізично омолоджують — це спосіб "самолікування" кішки після стресу. Частота цих коливань, яка коливається між 20 Гц і до 150 Гц, сприяє зростанню кісток, оскільки кістки тверднуть у відповідь на тиск. Інші частоти можуть робити щось подібне з тканинами.

Сіамська кішка

Сіамські кішки – одна з найгучніших порід кішок. Вони відомі своїм соціальним характером. Сіамці розмовляють практично з усіма та досить голосно. Вони тварини-компаньйони та ідеально підходять для тих людей, які люблять поговорити зі своїми вихованцями. Тварини дуже прив'язуються до свого господаря і готові "розмовляти" з ним протягом усього дня, причому це може бути як нявкання, муркотіння, так і звук, що нагадує плач дитини. Сіамські кішки досить голосно нявкають, якщо їм щось потрібно, і не замовкнуть доти, доки не отримають бажане.

[ + – ] Сіамська кішка вважається найбільш "балакучою" серед усіх порід

Орієнтал

Ця красива та граційна порода ще й дуже товариська. Орієнтал із задоволенням підм'явкуватиме господареві, який розмовляє з ним. Якщо ця тварина надовго втрачає з поля зору "свою" людину", вона ходитиме по дому і буквально кричатиме в її пошуках, оскільки дуже сильно прив'язується до неї і важко переносить розлуку навіть на короткий час. Щоб зменшити такий стрес, їх рекомендують соціалізувати з раннього дитинства, створюючи всі умови для спілкування орієнталів з іншими членами сім'ї та тваринами.

[ + – ] Орієнтал – одна з найбільш товариських та гучних порід кішок

Сфінкс

Кішки породи сфінкс – живі та милі, потребують уваги і відкрито заявляють про свої потреби. Вони — кішки на колінах і люблять розмовляти зі своїми господарями, а також іншими тваринами, якщо такі є в будинку.

Враховуючи, що сфінкси можуть годинами притискатися до свого власника, щоб зігрітися, довгі задушевні бесіди з ними забезпечені.

[ + – ] За допомогою нявкання сфінкси, наприклад, вимагають їсти

Мейн-кун

Ця порода вміє не тільки нявкати, а й часто щебече, почувши звуки птахів на підвіконні або в саду. Також відомо, що вони нявкають, слідуючи за своїми господарями по будинку, муркотять, сидячи поруч або на колінах і з гучним нявканням зустрічають людину, яка приходить додому після відсутності.

[ + – ] Отак щебече мейн-кун

Бенгальська кішка

Бенгали — ще одна порода, яка прославилася через свою "шумопродуктивність". Бенгальські кішки можуть бути дуже гучними і балакучими зі своїми господарями, спілкуючись з ними цвіріньканням, нявканням, муркотінням і виттям. При цьому їм подобається, коли людина відповідає їм і вступає з ними у розмову.

[ + – ] Бенгальська кішка підтримує розмову з людиною

Раніше ми писали про те, які породи кішок найнепередбачуваніші, а які можуть бути небезпечними для людини.