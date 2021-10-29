Бритни Спирс отправилась отдыхать на частный остров, закрытый для папарацци

Ее жених Сэм Асгари остался в Лос-Анджелесе

Певица Бритни Спирс, которая недавно избавилась от травмирующей опеки своего отца, по полной использует новообретенную свободу. Она улетела на частный остров на вертолете в отпуск и поделилась этим событием со своими подписчиками в Instagram.

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Певица так долго пробыла взаперти в своем доме, где отец и нанятый им персонал пичкали ее лекарствами и следили за каждым ее шагом, что теперь она использует каждую минуту свободы, чтобы продемонстрировать, как благотворно на нее действует отсутствие контроля.

Так, на днях она показала в соцсетях, как отправляется на вертолете на частный остров, куда закрыта дорога папарацци и журналистам.

[ + – ] Путешествие Бритни Спирс на остров

39-летняя певица сняла весь свой полет, позировала на взлетной полосе и отметила, что на острове "очень хорошо, хоть и слишком жарко".

Бритни сфотографировалась в черном кардигане, широкополой шляпе и в туфлях на каблуках. По мнению подписчиков она выглядела счастливой и спокойной.

Певица на отдых взяла с собой несколько книг и большую сумку с вещами. Сопровождала ее подруга, имя которой не называется.

Ее жених, 27-летний Сэм Асгари, остался в Лос-Анджелесе, где его ждут съемки в фильме с рабочим названием Hot Seat, в которой он сыграет вместе с Мэлом Гибсоном.

Сэм и Бритни обручились в сентябре этого года через пять лет после знакомства. Они встретились на съемках клипа Спирс 'Slumber Party в 2016 году.

[ + – ] Бритни Спирс и ее жених Сэм Асгари Фото: https://www.instagram.com/britneyspears [ + – ] Бритни Спирс и ее жених Сэм Асгари Фото: https://www.instagram.com/britneyspears

Вскоре после того, как Бритни похвасталась обручальным кольцом, ее представитель сообщил, что ее юристы уже начали составлять брачный договор. А пока Бритни привыкает к свободе и в коротких интервью призналась, что пока боится общаться с прессой и внимания папарацци, которые "могут вынудить ее сделать что-то сумасшедшее".

Также она предупредила свою семью, что если когда-нибудь согласится на откровенное интервью, то "не будет сдерживаться".