Брітні Спірс вирушила відпочивати на приватний острів, закритий для папараці

Її наречений Сем Асгарі залишився в Лос-Анджелесі

Співачка Брітні Спірс, яка нещодавно позбулася надмірної опіки свого батька, на повну користується новонабутою свободою. Вона відлетіла на приватний острів на гелікоптері у відпустку і поділилася цією подією зі своїми підписниками в Instagram.

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Співачка так довго пробула під замком у своєму будинку, де батько та найнятий ним персонал напихали її ліками і стежили за кожним її кроком, що тепер вона використовує кожну хвилину волі, щоб продемонструвати, як благотворно на неї діє відсутність контролю.

Так, днями вона показала в соцмережах, як вирушає гелікоптером на приватний острів, куди закрито дорогу папараці та журналістам.

[ + – ] Подорож Брітні Спірс на острів

39-річна співачка зняла весь свій політ, позувала на злітній смузі та зазначила, що на острові "дуже добре, хоч і надто спекотно".

Брітні сфотографувалася в чорному кардигані, крислатому капелюсі і в туфлях на підборах. На думку підписників, вона виглядала щасливою та спокійною.

Співачка на відпочинок взяла із собою кілька книг та велику сумку з речами. Супроводжувала її подруга, ім'я якої не називається.

Її наречений, 27-річний Сем Асгарі, залишився в Лос-Анджелесі, де на нього чекають зйомки у фільмі з робочою назвою Hot Seat, у якому він зіграє разом з Мелом Гібсоном.

Сем та Брітні побралися у вересні цього року через п'ять років після знайомства. Вони зустрілися на зйомках кліпу Спірс 'Slumber Party у 2016 році.

[ + – ] Брітні Спірс та її наречений Сем Асгарі Фото: https://www.instagram.com/britneyspears [ + – ] Брітні Спірс та її наречений Сем Асгарі Фото: https://www.instagram.com/britneyspears

Незабаром після того, як Брітні похвалилася обручкою, її представник повідомив, що юристи співачки вже почали укладати шлюбний договір. А поки що Брітні звикає до свободи і в коротких інтерв'ю зізналася, що поки що боїться спілкуватися з пресою та уваги папараці, які "можуть змусити її зробити щось божевільне".

Також вона попередила свою сім'ю, що якщо колись погодиться на відверте інтерв'ю, то "не стримуватиметься".