Сосед принца Гарри и Меган Маркл спешно избавился от своего особняка

Миллиардер Питер Сперлинг так хотел продать свою недвижимость с неудобными соседями, что снизил цену на семь миллионов долларов

Из Монтесито, штат Калифорния, где принц Гарри и Меган Маркл купили свое имение в прошлом году, продолжают съезжать их соседи, недовольные таким соседством. Последним стал миллиардер Питер Сперлинг, сын основателя университета Феникса. Об этом пишет Daily Mail.

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Питер настолько хотел избавиться от своей недвижимости, которая вплотную соседствует с имением герцогов Сассекских, что даже значительно снизил цену. Изначально он выставил свой особняк с землей на продажу за 26 миллионов долларов, но быстро снизил цену на семь миллионов.

[ + – ] Дом Меган Маркл и принца Гарри и их ближайшие соседи Фото: Daily Mail

Год назад подальше от неудобных и проблемных соседей из Великобритании избавился актер Роб Лоу, он продал свой дом в числе первых.

"Позвольте мне вам кое-что сказать: как только члены королевской семьи переедут в ваш район, прежним он уже не станет", — рассказывал актер. Он сообщил, что с трудом пережил первую волну популярности, накрывшую Монтесито, когда в городок переехала Опра Уинфри, но обилия прессы, которая наводнила город после переезда герцогов Сассекских он уже не выдержал.

Актер, проживший в Монтесито 27 лет, сообщил, что журналистов слишком много, как и фанатов, которые постоянно лезут на чужую территорию, заставляя срабатывать сигнализацию.

Кроме Гарри, его семьи и Опры, в Монтесито также проживают Гвинет Пэлтроу и Эллен ДеДженерес, но они пока переезжать не собираются.

Фото: Daily Mail

Фото: Daily Mail

[ + – ] Дом, проданный миллиардером Сперлингом в Монтесито Фото: Daily Mail

А новым домом миллиардера Сперлинга теперь владеет траст, попечителем которого является финансовый аналитик и юрист из Лос-Анджелеса Роберт Гипсон, управляющий партнер Gipson Hoffman & Pancio. Пока неизвестно, будет он жить в роскошном особняке сам, или же он перейдет к новым владельцам.

Напомним, принц Гарри и Меган Маркл, не смотря на все попытки создать имидж идеальной пары, постоянно попадают на первые страницы таблоидов. Так, во время своего недавнего визита в Нью-Йорк, они постоянно ругались и скандалили. Одной из причин раздора стали непомерные траты Меган.