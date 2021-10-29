Сусід принца Гаррі та Меган Маркл спішно позбавився свого маєтку

Мільярдер Пітер Сперлінг так хотів продати свою нерухомість із незручними сусідами, що знизив ціну на сім мільйонів доларів

Із Монтесіто, штат Каліфорнія, де принц Гаррі та Меган Маркл купили свій маєток минулого року, продовжують з'їжджати їхні сусіди, незадоволені таким сусідством. Останнім став мільярдер Пітер Сперлінг, син фундатора університету Фенікса. Про це пише Daily Mail.

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Пітер настільки хотів позбавитися своєї нерухомості, яка впритул сусідить із маєтком герцогів Сассекських, що навіть значно знизив ціну. Спочатку він виставив свій маєток із землею на продаж за 26 мільйонів доларів, але швидко знизив ціну на сім мільйонів.

[ + – ] Дім Меган Маркл і принца Гаррі та їхні найближчі сусіди Фото: Daily Mail

Рік тому незручних і проблемних сусідів із Великобританії позбувся актор Роб Лоу, він продав свій будинок серед перших.

"Дозвольте мені вам дещо сказати: як тільки члени королівської родини переїдуть у ваш район, тим самим він уже не стане", — розповідав актор. Він повідомив, що насилу пережив першу хвилю популярності, що накрила Монтесіто, коли в містечко переїхала Опра Вінфрі, але велику кількість преси, яка затопила місто після переїзду герцогів Сассекських, він уже не витримав.

Актор, який прожив у Монтесіто 27 років, повідомив, що журналістів дуже багато, як і фанатів, які постійно лізуть на чужу територію, змушуючи спрацьовувати сигналізацію.

Крім Гаррі, його родини та Опри, в Монтесіто також проживають Гвінет Пелтроу та Еллен ДеДженерес, але вони поки що переїжджати не збираються.

Фото: Daily Mail

Фото: Daily Mail

[ + – ] Будинок, проданий мільярдером Сперлінгом у Монтесіто Фото: Daily Mail

А новим будинком мільярдера Сперлінга тепер володіє траст, опікуном якого є фінансовий аналітик і юрист із Лос-Анджелеса Роберт Гіпсон, керуючий партнер Gipson Hoffman & Pancio. Поки невідомо, чи буде він жити в розкішному маєтку сам, чи він перейде до нових власників.

Нагадаємо, принц Гаррі та Меган Маркл, незважаючи на всі спроби створити імідж ідеальної пари, постійно потрапляють на перші сторінки таблоїдів. Так, під час свого недавнього візиту до Нью-Йорка, вони постійно лаялися та скандалили. Однією з причин розбрату стали непомірні витрати Меган.