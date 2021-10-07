Голосно лаялися кілька годин. ЗМІ повідомили про велику сварку Меган Маркл і принца Гаррі

Принц Гаррі не підтримує бажання Меган Маркл хрестити доньку Лілібет у Віндзорі та незадоволений її витратами на гардероб.

Принц Гаррі та Меган Маркл, склавши із себе обов'язки високопоставлених членів королівської сім'ї і перебравшись в минулому році в США, демонструють на публіці любов і прихильність, але преса все частіше зазначає, що між подружжям усе не так гладко, повідомляє News-in-24.

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Про гучну сварку, яка сталася під час візиту герцогів Сассекських у Нью-Йорк наприкінці вересня, заговорили тільки зараз, і, як стверджують журналісти, привід для гучного з'ясування стосунків був не один.

Спочатку Меган Маркл заявила, що має намір хрестити доньку Лілібет у Віндзорі, і наполягала на тому, щоб летіти для цього до Великобританії. Зі свого боку принц Гаррі виступив проти такого кроку, попросивши більше часу на те, щоб примиритися зі своєю сім'єю. Хрещення найближчим часом він назвав не найкращою ідеєю, що розлютило його дружину. За словами інсайдерів, вона сподівалася, що після того, як її дочка буде хрещена в присутності королеви, вона зможе домогтися для Арчі та Лілібет титулів принца і принцеси.

[ + – ] Меган Маркл і принц Гаррі в Нью-Йорку Фото: Getty Images

Потім Гаррі розкритикував дружину за те, що та занадто багато грошей витрачає на одяг, і її вбрання вартістю десятки тисяч доларів уже стали предметом обговорень, через що може постраждати репутація герцогів Сассекських. Вихований серед британської аристократії принц вважає моветоном випинати свої статки за допомогою брендового одягу.

Сварка була настільки гучною, що привернула увагу постояльців розкішного готелю "Карлайл" на Манхеттені в Нью-Йорку, де зупинилися подружжя. Одна ніч у номері "люкс" там коштує понад $8 тис. За словами очевидців, Меган і Гаррі лаялися кілька годин.

Наслідки сварки герцоги Сассекські не змогли приховати навіть на званому обіді в готелі і дивилися одне на одного похмуро, що не оминуло увагою присутніх.

Пізніше з'ясувалося, що вся сварка подружжя була записана на мікрофони, оскільки протягом усієї поїздки пару знімали для документального фільму Netflix. Він є частиною угоди, яка, як очікується, принесе Меган Маркл і принцу Гаррі кілька мільйонів доларів.

Нагадаємо, що проти хрещення племінниці у Віндзорі виступив і принц Вільям, назвавши бажання Меган не найкращою ідеєю.