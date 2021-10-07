Принц Вільям виступив проти хрещення дочки принца Гаррі у Віндзорі

Герцог Кембриджський назвав бажання принца Гаррі та Меган Маркл охрестити доньку в присутності королеви не надто гарною ідеєю.

Хрестини дочки принца Гаррі Лілібет Діани у Віндзорі, про які недавно писали світові ЗМІ, як і приїзд герцогів Сассекських до Великобританії разом із дітьми опинилися під загрозою зриву через позицію принца Вільяма, пише Express з посиланням на кореспондента королівської сім'ї NBC Нейла Шона.

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Він стверджує, що саме герцог Кембриджський "ветував" хрещення племінниці у Віндзорі.

"І Гаррі, і Меган дуже хотіли повернутися та хрестити Лілібет у присутності Її Величності. Але зараз усе припинилося. Забігаючи вперед, був один чоловік, який вирішив, що не хоче цього, і який, схоже, поки що не бажає цілуватися та миритися зі своїм молодшим братом. За словами дуже надійного джерела, принц Вільям сказав: "Ні, ми не думаємо, що це спрацює", це була не дуже гарна ідея", — цитує видання слова Шона.

Герцоги Сассекські сподівалися, що хрещення Лілібет у каплиці Святого Георгія, яка розташована у Віндзорі, допоможе їм налагодити стосунки з родичами, які серйозно зіпсувалися після низки відвертих інтерв'ю та звинувачень герцогами Сассекськими королівської сім'ї в расизмі, а також оприлюдненням таємних моментів із життя Букінгемського палацу та наміром Гаррі випустити мемуари з викриттями.

У Кенсінгтонському палаці на запит журналістів про коментарі з приводу цієї ситуації відповідати відмовилися.

Незважаючи на те, що Лілібет з'явилася на світ ще 4 червня, обличчя дитини до сих пір ніхто не бачив, оскільки батьки вважають за краще приховувати її від громадськості.