Принц Уильям выступил против крещения дочери принца Гарри в Виндзоре

Герцог Кембриджский назвал желание принца Гарри и Меган Маркл покрестить дочь в присутствии королевы не очень хорошей идеей.

Крестины дочери принца Гарри Лилибет Дианы в Виндзоре, о которых недавно писали мировые СМИ, как и приезд герцогов Сассекских в Великобританию вместе с детьми, оказались под угрозой срыва из-за позиции принца Уильяма, пишет Express со ссылкой на корреспондента королевской семьи NBC Нейла Шона.

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Он утверждает, что именно герцог Кембриджский "ветировал" крещение племянницы в Виндзоре.

"И Гарри, и Меган очень хотели вернуться и крестить Лилибет в присутствии Ее Величества. Но сейчас все прекратилось. Забегая вперед, был один человек, который решил, что не хочет этого, и который, похоже, пока что не желает целоваться и мириться со своим младшим братом. Со слов очень надежного источника, принц Уильям сказал: "Нет, мы не думаем, что это сработает", это была не очень хорошая идея", – цитирует издание слова Шона.

Герцоги Сассекские надеялись, что крещение Лилибет в часовне Святого Георгия, которая находится в Виндзоре, поможет им наладить отношения с родственниками, которые серьезно испортились после ряда откровенных интервью и обвинений герцогами Сассекскими королевской семьи в расизме, а также обнародованием сокровенных моментов из жизни Букингемского дворца и намерением Гарри выпустить мемуары с разоблачениями.

В Кенсингтонском дворце на запрос журналистов о комментарии по поводу этой ситуации отвечать отказались.

Несмотря на то, что Лилибет появилась на свет еще 4 июня, лицо ребенка до сих пор никто не видел, поскольку родители предпочитают скрывать ее от общественности.