Меган Маркл і принц Гаррі хочуть особистої зустрічі з королевою Єлизаветою

Однією з причин зустрічі є знайомство королеви з її правнучкою Лілібет.

Принц Гаррі і Меган Маркл, герцогиня Сассекська, планують познайомити королеву з її правнучкою Лілібет, звичайно якщо Єлизавета II погодиться зустрітися з ними в найближчі тижні, повідомляє The Sun

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Це буде перша поїздки герцогині до Великобританії після Megxit в березні 2020 року.

Гаррі, під час дзвінка своєї сім'ї, повідомив про плани хрестити чотиримісячну Лілібет, можливо, в Віндзорському замку. Пропозиція про зустріч звучить досить дивно, особливо після скандального інтерв'ю Опрі Уїнфрі, під час якого пара розповіла про невідому сторону життя королівської сім'ї. Також королеву очікують можливі відкриття після випуску мемуарів принца Гаррі в наступному році.

Джерела The Sun говорять, що багато в Віндзорському замку шоковані пропозицією про зустріч, враховуючи, що пара змусила пережити королеву в цьому році. За їхніми словами, "королева як і раніше дуже любить Гаррі і хотіла б побачити Лілібет і її брата Арчі".

"Але придворні здивовані пропозицією приїзду, особливо з боку Меган, після того, що сталося".

[ + – ] Королева Єлизавета II

У квітні Гаррі повернувся до Великобританії один на похорон дідуся принца Філіпа. Гаррі двічі зустрічався з Королевою наодинці під час свого перебування на батьківщині.

Останній раз він був у Великобританії в липні, щоб відкрити пам'ятник мамі Діані. Джерела видання стверджують, що навряд чи принц приїде до 15 вересня — свого 37-річчя.

А королева планує пробути в шотландському замку Балморал до октября.Недавно вона приймала у там прем'єра Великобританії Бориса Джонсона і його сім'ю.

Нагадуємо, що королева Єлизавета II найняла адвокатів і пригрозила судом принцу Гаррі і Меган Маркл після того, як на королівську сім'ю обрушився шквал критики з боку пари.