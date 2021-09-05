Меган Маркл и принц Гарри хотят личной встречи с королевой Елизаветой

Одной из причин встречи является знакомство королевы с ее правнучкой Лилибет.

Принц Гарри и Меган Маркл, герцогиня Сассекская, планируют познакомить королеву с ее правнучкой Лилибет, конечно если Елизавета II согласится встретиться с ними в ближайшие недели, сообщает The Sun

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Это будет первая поездки герцогини в Великобританию после Megxit в марте 2020 года.

Гарри, во время звонка своей семье, сообщил о планах крестить четырехмесячную Лилибет, возможно, в Виндзорском замке. Предложение о встрече звучит достаточно странно, особенно после скандального интервью Опре Уинфри, во время которого пара рассказала о неизвестной стороне жизни королевской семьи.

Также королеву ожидают возможные открытия после выпуска мемуаров принца Гарри в следующем году.

Источники The Sun говорят, что многие в Виндзорском замке шокированы предложением о встрече, учитывая, что пара заставила пережить королеву в этом году. По их словам, "королева по-прежнему очень любит Гарри и хотела бы увидеть Лилибет и ее брата Арчи".

"Но придворные удивлены предложением приезда, особенно со стороны Меган, после того, что произошло".

[ + – ] Королева Елизавета II

В апреле Гарри вернулся в Великобританию один на похороны дедушки принца Филиппа. Гарри дважды встречался с Королевой наедине во время своего пребывания на родине.

Последний раз он был в Великобритании в июле, чтобы открыть памятник маме Диане. Источники издания утверждают, что вряд ли принц приедет до 15 сентября — своего 37-летия.

А королева планирует пробыть в шотландском замке Балморал до октября.Недавно она принимала у там премьера Великобритании Бориса Джонсона и его семью.

Напоминаем, что королева Елизавета II наняла адвокатов и пригрозила судом принцу Гарри и Меган Маркл после того, как на королевскую семью обрушился шквал критики со стороны пары.