Громко ругались несколько часов. СМИ сообщили о крупной ссоре Меган Маркл и принца Гарри

Принц Гарри не поддерживает желание Меган Маркл крестить дочь Лилибет в Виндзоре и недоволен ее тратами на гардероб.

Принц Гарри и Меган Маркл, сложив с себя обязанности высокопоставленных членов королевской семьи и перебравшись в прошлом году в США, демонстрируют на публике любовь и привязанность, однако пресса все чаще отмечает, что между супругами все не так гладко, сообщает News-in-24.

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О громкой ссоре, которая имела место во время визита герцогов Сассекских в Нью-Йорк в конце сентября, заговорили только сейчас, и, как утверждают журналисты, повод для громкого выяснения отношений был не один.

Сначала Меган Маркл заявила, что намерена крестить дочь Лилибет в Виндзоре, и настаивала на том, чтобы лететь для этого в Великобританию. В свою очередь принц Гарри выступил против такого шага, попросив больше времени на то, чтобы примириться со своей семьей. Крещение в ближайшее время он назвал не самой лучшей идеей, что разозлило его жену. По словам инсайдеров, она надеялась, что после того, как ее дочь будет крещена в присутствии королевы, она сможет добиться для Арчи и Лилибет титулов принца и принцессы.

[ + – ] Меган Маркл и принц Гарри в Нью-Йорке Фото: Getty Images

Затем Гарри раскритиковал супругу за то, что та слишком много денег тратит на одежду, и ее наряды стоимостью десятки тысяч долларов уже стали предметом обсуждений, из-за чего может пострадать репутация герцогов Сассекских. Воспитанный среди британской аристократии принц считает моветоном выпячивать свое состояние с помощью брендовой одежды.

Ссора была настолько громкой, что привлекла внимание постояльцев роскошного отеля "Карлайл" на Манхэттене в Нью-Йорке, где остановились супруги. Одна ночь в номере "люкс" там стоит более $8 тыс. По словам очевидцев, Меган и Гарри ругались несколько часов.

Последствия ссоры герцоги Сассекские не смогли скрыть даже на званом обеде в отеле и смотрели друг на друга хмуро, что не ускользнуло от внимания присутствующих.

Позже выяснилось, что вся ссора супругов была записана на микрофоны, поскольку на протяжении всей поездки пару снимали для документального фильма Netflix. Он является частью сделки, которая, как ожидается, принесет Меган Маркл и принцу Гарри несколько миллионов долларов.

Напомним, что против крещения племянницы в Виндзоре выступил и принц Уильям, назвав желание Меган не самой лучшей идеей.