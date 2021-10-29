Князь Монако привезет своих детей на саммит в Шотландию

Князь Альбер ІІ уже заявил, что пока мать близнецов остается в ЮАР, он "не хочет оставлять их одних"

1 ноября в Глазго стартует Климатический саммит (COP26) на котором соберутся лидеры стран со всего мира. И князь Монако Альбер уже заявил, что отправится в Шотландию в приятной компании: вместе со своими детьми. Об этом пишет People.

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63-летнего князя будут сопровождать шестилетние близнецы Жак и Габриэлла. Поскольку их мать, 43-летняя княгиня Шарлен все еще остается в ЮАР, где оправляется от нескольких тяжелых операций, Альбер уже заявил, что не хочет оставлять малышей одних.

Жаку и Габриэлле исполнится семь лет только 10 декабря, так что на саммите им, скорей всего будет скучно, так что Альбер уже сообщил, что у них будет "своя собственная программа", которая их заинтересует. "Они будут посещать музеи и достопримечательности", — отметил князь.

Впрочем, ранее наследные принц и принцесса уже посещали одно официальное мероприятие вместе с отцом: в прошлом месяце они летали в Ирландию.

[ + – ] Визит князя Альбера с детьми в Ирландию Фото: Facebook Palais Princier de Monaco [ + – ] Семейный портрет княгини Шарлен и князя Альбера с детьми Фото: Facebook Palais Princier de Monaco

"Я постепенно приучаю их к официальным мероприятиям. Они присутствуют на открытии, а дальше следуют своей собственной программе, которая для них интересна. Это потрясающе – получить такой опыт", — отметил Альбер.

Впрочем, князь не уточнил, когда в Монако вернется его жена. Хоть он и сообщал, что это случится в "ближайшее время", очевидно, что это уже произойдет после визита на саммит в Глазго.

Напомним, Шарлен улетела в ЮАР еще весной, но после того, как подхватила инфекцию носовых пазух и перенесла несколько операций, врачи не рекомендовали ей перелеты, так что она все еще остается в Африке.

Ее муж опроверг, что у них произошел разлад и дело идет к разводу. Альбер сообщил, что вся семья очень страдает в разлуке и Шарлен "скучает по детям".

Последний раз, когда княгиня что-то писала в соцсетях, она сообщила о смерти своей любимой собаки и никак не упомянула свою семью.

Напомним, ранее стало известно, что королева Елизавета пропустит климатический саммит в Глазго, но запишет видеообращение для прибывших гостей. Ее заменят принцы Уильям и Чарльз с супругами. Это решение было продиктовано состоянием здоровья монарха, которая недавно попала в больницу.