Князь Монако привезе своїх дітей на саміт у Шотландію

Князь Альбер ІІ вже заявив, що поки мати близнюків залишається в ПАР, він "не хоче залишати їх самих"

1 листопада в Глазго стартує Кліматичний саміт (COP26), на якому зберуться лідери країн з усього світу. І князь Монако Альбер уже заявив, що вирушить до Шотландії до приємної компанії: разом зі своїми дітьми. Про це пише People.

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63-річного князя супроводжуватимуть шестирічні близнюки Жак та Габріелла. Оскільки їхня мати, 43-річна княгиня Шарлен усе ще залишається в ПАР, де оговтується від кількох важких операцій, Альбер уже заявив, що не хоче залишати малечу самих.

Жаку та Габріеллі виповниться сім років лише 10 грудня, тож на саміті їм, швидше за все, буде нудно, тому Альбер уже повідомив, що в них буде "своя власна програма", яка їх зацікавить. "Вони відвідуватимуть музеї та пам'ятки", — зазначив князь.

Втім, раніше спадкові принц і принцеса вже відвідували один офіційний захід разом із батьком: минулого місяця вони літали до Ірландії.

[ + – ] Візит князя Альбера з дітьми до Ірландії Фото: Facebook Palais Princier de Monaco [ + – ] Сімейний портрет княгині Шарлен та князя Альбера з дітьми Фото: Facebook Palais Princier de Monaco

"Я поступово привчаю їх до офіційних заходів. Вони присутні на відкритті, а далі йдуть своєю власною програмою, яка для них цікава. Це приголомшливо – отримати такий досвід", — зазначив Альбер.

Втім, князь не уточнив, коли до Монако повернеться його дружина. Хоча він і повідомляв, що це станеться найближчим часом, очевидно, що це вже відбудеться після візиту на саміт до Глазго.

Нагадаємо, Шарлен відлетіла в ПАР ще навесні, але після того, як підхопила інфекцію носових пазух і перенесла кілька операцій, лікарі не рекомендували їй перельоти, тому вона все ще залишається в Африці.

Її чоловік спростував, що в них стався розлад і справа йде до розлучення. Альбер повідомив, що вся сім'я дуже страждає через розлуку і Шарлен "сумує за дітьми".

Востаннє, коли княгиня щось писала в соцмережах, вона повідомила про смерть свого коханого собаки і ніяк не згадала про свою сім'ю.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що королева Єлизавета пропустить кліматичний саміт у Глазго, але запише відеозвернення для гостей. Її замінять принци Вільям та Чарльз із подружжям. Це рішення було продиктоване станом здоров'я монарха, яка нещодавно потрапила до лікарні.