Тренды ноября 2021. Топ-6 идей нейтрального маникюра

Нейтральный маникюр – лучший вариант для любителей минимализма и классики. При этом он не исключает эксперименты.

Классический маникюр в нейтральных тонах никогда не выходит из моды. Несмотря на кажущуюся простоту, он выглядит элегантно и вневременно, подходит под любую форму и длину ногтей и сочетается с любым нарядом. Фокус собрал самые интересные варианты нейтрального маникюра.

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Чистая классика

Светлый однотонный маникюр в нюдовых тонах – минимализм, который, тем не менее, популярен, независимо от сезона. Качественно выполненный в одном цвете маникюр говорит не только о приверженности вечной классике, но и показывает профессионализм вашего мастера ногтевой эстетики. В качестве акцента к нему можно добавить отделку стразами, но без фанатизма.

Линии

Нейтральный маникюр с тонкими прямыми, ломанными или волнистыми линиями черного, белого или яркого цвета придаст маникюру совершенно новое прочтение. Он уместно будет смотреться как в повседневном образе, так и в офисе.

Минималистический рисунок

Рисунок в виде цвета, листика, символа на маникюре нейтрального цвета будет смотреться интересно, если он сделан на одном-двух ногтях. Таким образом он не перегрузит общую картину маникюра, но добавит в него изюминку.

Блеск золота

Нейтральный маникюр с добавлением золотой фольги, имитация осколков или золотые линии – отличное решение для осени, поскольку делает образ более сезонным. К тому же многим такой вариант нравится из-за того, что ногти выглядят по-богатому.

Яркий акцент

Фрэнч с контрастной кромкой черного, красного, синего или другого цвета придаст маникюру не только яркость, но и некую непринужденность, даже дерзкость. Такой маникюр подойдет под любой образ и станет хорошим решением в серые промозглые дни.

Также следует обратить внимание на обратный фрэнч – когда кромка делается по внутреннему краю ногтя. Это новый тренд, который уже набирает популярность. Он придает классике свежее звучание и выглядит очень оригинально.

Мраморные разводы

Абстракции мраморных разводов на нюдовом маникюре – тоже одна из новинок сезона. Ногти в таком оформлении смотрятся невероятно стильно, дорого и необычно. Этот дизайн подойдет под любой ансамбль.

Ранее мы делились идеями модного матового маникюра, а также писали о самом модном цвете этой осени.