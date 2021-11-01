Тренди листопада 2021 року. Топ-6 ідей нейтрального манікюру

Нейтральний манікюр – найкращий варіант для любителів мінімалізму та класики. При цьому, він не відкидає експериментів.

Класичний манікюр у нейтральних тонах ніколи не виходить із моди. Незважаючи на простоту, він виглядає елегантно і позачасово, підходить під будь-яку форму та довжину нігтів і поєднується з будь-яким нарядом. Фокус зібрав найцікавіші варіанти нейтрального манікюру.

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Чиста класика

Світлий однотонний манікюр у нюдових тонах – мінімалізм, який популярний незалежно від сезону. Якісно виконаний в одному кольорі манікюр говорить не тільки про прихильність до вічної класики, а й показує професіоналізм вашого майстра нігтьової естетики. Як акцент до нього можна додати обробку стразами, але без фанатизму.

Лінії

Нейтральний манікюр з тонкими прямими, ламаними або хвилястими лініями чорного, білого або яскравого кольору надасть йому нового прочитання. Він доречно виглядатиме як у повсякденному образі, так і в офісі.

Мінімалістичний малюнок

Малюнок у вигляді квітки, листочка, символу на манікюрі нейтрального кольору виглядатиме цікаво, якщо він зроблений на одному-двох нігтях. Таким чином він не перевантажить загальну картину манікюру, але додасть до нього родзинки.

Блиск золота

Нейтральний манікюр з додаванням золотої фольги, імітація уламків або золоті лінії – чудове рішення для осені, оскільки робить образ сезоннішим. До того ж багатьом такий варіант подобається, тому що нігті виглядають по-багатому.

Яскравий акцент

Френч з контрастною кромкою чорного, червоного, синього або іншого кольору надасть манікюру не тільки яскравості, але й невимушеності, навіть зухвалості. Такий манікюр підійде під будь-який образ і стане гарним рішенням у сірі вогкі дні.

Також варто звернути увагу на зворотний френч – коли край робиться по внутрішньому краю нігтя. Це новий тренд, який вже набирає популярності. Він надає класиці свіжого звучання і виглядає дуже оригінально.

Мармурові розводи

Абстракції мармурових розводів на нюдовому манікюрі – також одна з новинок сезону. Нігті в такому оформленні виглядають неймовірно стильно, дорого та незвичайно. Цей дизайн підійде під будь-який ансамбль.

Раніше ми ділилися ідеями модного матового манікюру, а також писали про наймодніший колір цієї осені.