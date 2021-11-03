Гвинет Пэлтроу повторила культовый образ 25-летней давности на показе Gucci

Гвинет Пэлтроу показала, что даже спустя четверть века ее наряд выглядит все так же актуально.

Несмотря на то, что мода любит все новое, 49-летняя американская актриса Гвинет Пэлтроу продемонстрировала всем, что есть вещи, которые остаются актуальными десятилетиями. На показе мод Gucci's Love Parade в Лос-Анджелесе она появилась в легендарном красном костюме, аналогичном тому, который для Gucci создал Том Форд в 1996 году.

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Этот наряд стал таким же знаковым для Гвинет, как и розовое платье Pink Ralph Lauren, в котором она получила "Оскар" в 1999 году.

Показ Gucci прошел на Голливудском бульваре. В этот раз Гвинет была все в том же красном костюме, но этот вариант был разработан для апрельского шоу, посвященному 100-летию бренда, нынешним креативным директором модного дома Алессандро Микеле. Дизайнер внес только минимальные изменения в узнаваемый ансамбль.

Наряд Пэлтроу дополнила голубой рубашкой-оксфордом, как и много лет назад, а волосы собрала в хвост.

Как известно, сейчас Гвинет сосредоточена больше не на актерской карьере, а на своем бизнесе. Она является основательницей и владелицей велнес-компании Goop, которая не раз уже попадала в передряги из-за сомнительного ассортимента. Например, Пэлтроу не раз упрекали в пропаганде лженауки, а несколько лет назад прокуроры Калифорнии и вовсе оштрафовали Goop на $145 тыс за продажу "вагинальных яиц".