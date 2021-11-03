Гвінет Пелтроу повторила культовий образ 25-річної давності на показі Gucci

Гвінет Пелтроу показала, що навіть через чверть століття її вбрання має такий само актуальний вигляд.

Незважаючи на те, що мода любить усе нове, 49-річна американська актриса Гвінет Пелтроу продемонструвала всім, що є речі, які залишаються актуальними десятиліттями. На показі мод Gucci's Love Parade у Лос-Анджелесі вона з'явилася в легендарному червоному костюмі, аналогічному тому, який для Gucci створив Том Форд у 1996 році.

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Це вбрання стало таким же знаковим для Гвінет, як і рожева сукня Pink Ralph Lauren, у якій вона отримала "Оскар" у 1999 році.

Показ Gucci відбувся на Голлівудському бульварі. На цей раз Гвінет була все в тому ж червоному костюмі, але цей варіант був розроблений для квітневого шоу, присвяченого 100-річчю бренду, нинішнім креативним директором модного будинку Алессандро Мікеле. Дизайнер вніс лише мінімальні зміни у відомий ансамбль.

Вбрання Пелтроу доповнила блакитною сорочкою-оксфордом, як і багато років тому, а волосся зібрала у хвіст.

Як відомо, зараз Гвінет зосереджена більше не на акторській кар'єрі, а на своєму бізнесі. Вона є засновницею та власницею велнес-компанії Goop, яка не раз уже потрапляла в проблеми через сумнівний асортимент. Наприклад, Пелтроу не раз докоряли через пропаганду лженауки, а кілька років тому прокурори Каліфорнії взагалі оштрафували Goop на $145 тис. за продаж "вагінальних яєць".