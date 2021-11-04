Chanel представил круизную коллекцию 21/22 в Дубае (фото, видео)
В первом ряду показа сидели Пенелопа Крус, Джон Ледженд и другие знаменитости. Чтобы коллекцию могли увидеть все желающие, было проведено два показа.
Французский дом моды Chanel представил коллекцию Cruise 21/22 в Дубае. Коллекция креативного директора Вирджини Виард второй раз демонстрируется публике. Впервые она была показана в мае в бывшем карьере на юге Франции Carrières de Lumières в деревне Ле-Бо-де-Прованс на юге Франции.
На ее создание Виард вдохновил фильм 1959 года "Завещание Орфея" режиссера Жана Кокто, который был другом Габриэль Шанель.
Коллекция сосредоточена на двухцветной цветовой палитре, которая воспроизводит контрасты рока и панка 60-х годов. Силуэты той эпохи: мини-юбки в сочетании с пальто и кожаными ремнями, которые переплетаются между знаменитыми твидовыми костюмами Chanel и футболками в стиле рок. Коллекция была сбалансирована мягкими кружевными платьями цвета слоновой кости, льняными брюками с завышенной талией и платьями с цветочной вышивкой.
Чтобы вместить всех гостей и инсайдеров отрасли, которые на протяжении многих лет строили прочные отношения с домом Chanel, было проведено два показа: в 15:00. и 19:00. По подиуму прошли марокканско-британская звезда Нора Аттал, алжирско-французская модница Лоли Баия, голландская красавица Джилл Кортлеве и французская модель Лола Никон
Шоу в Дубае собрало таких звезд как Пенелопа Крус, которая является послом модного дома, Каролин де Мегре, тоже посол бренда, Су Джу Пак, София Бутелла, египетская звезда Тара Эмад, Руба Зарур и Кин Джонсон, обладатель премии "Грэмми" Джон Легенд и других знаменитостей.
На показе отсутствовала еще один амбасадор бренда Кристен Стюарт, которая совсем недавно объявила о помолвке со своей девушкой, сценаристкой Дилан Мейер.
После шоу гости посетили афтепати, где Джон Легенд устроил неожиданное выступление с певицей из Касабланки Фаузией. Они спели песню "Минные поля".
Отметим, что это шоу в Дубае было вторым для Chanel. В 2014 году модный дом уже показывал тут круизную коллекцию.
Напомним, бренд Chanel заявил, что теперь будет продавать по одной сумке в год на одного человека. Так модный дом хочет бороться с перекупщиками и сделать свои товары более эксклюзивными.