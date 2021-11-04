Chanel представил круизную коллекцию 21/22 в Дубае (фото, видео)

В первом ряду показа сидели Пенелопа Крус, Джон Ледженд и другие знаменитости. Чтобы коллекцию могли увидеть все желающие, было проведено два показа.

Французский дом моды Chanel представил коллекцию Cruise 21/22 в Дубае. Коллекция креативного директора Вирджини Виард второй раз демонстрируется публике. Впервые она была показана в мае в бывшем карьере на юге Франции Carrières de Lumières в деревне Ле-Бо-де-Прованс на юге Франции.

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На ее создание Виард вдохновил фильм 1959 года "Завещание Орфея" режиссера Жана Кокто, который был другом Габриэль Шанель.

[ + – ] Атмосфера на показе Chanel в Дубае

Коллекция сосредоточена на двухцветной цветовой палитре, которая воспроизводит контрасты рока и панка 60-х годов. Силуэты той эпохи: мини-юбки в сочетании с пальто и кожаными ремнями, которые переплетаются между знаменитыми твидовыми костюмами Chanel и футболками в стиле рок. Коллекция была сбалансирована мягкими кружевными платьями цвета слоновой кости, льняными брюками с завышенной талией и платьями с цветочной вышивкой.

[ + – ] Круизная коллекция Chanel 21/22

Чтобы вместить всех гостей и инсайдеров отрасли, которые на протяжении многих лет строили прочные отношения с домом Chanel, было проведено два показа: в 15:00. и 19:00. По подиуму прошли марокканско-британская звезда Нора Аттал, алжирско-французская модница Лоли Баия, голландская красавица Джилл Кортлеве и французская модель Лола Никон

Шоу в Дубае собрало таких звезд как Пенелопа Крус, которая является послом модного дома, Каролин де Мегре, тоже посол бренда, Су Джу Пак, София Бутелла, египетская звезда Тара Эмад, Руба Зарур и Кин Джонсон, обладатель премии "Грэмми" Джон Легенд и других знаменитостей.

[ + – ] Мировые знаменитости собрались на просмотр новой коллекции

На показе отсутствовала еще один амбасадор бренда Кристен Стюарт, которая совсем недавно объявила о помолвке со своей девушкой, сценаристкой Дилан Мейер.

После шоу гости посетили афтепати, где Джон Легенд устроил неожиданное выступление с певицей из Касабланки Фаузией. Они спели песню "Минные поля".

Отметим, что это шоу в Дубае было вторым для Chanel. В 2014 году модный дом уже показывал тут круизную коллекцию.

Напомним, бренд Chanel заявил, что теперь будет продавать по одной сумке в год на одного человека. Так модный дом хочет бороться с перекупщиками и сделать свои товары более эксклюзивными.