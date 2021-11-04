Chanel представив круїзну колекцію 21/22 у Дубаї (фото, відео)

У першому ряду показу сиділи Пенелопа Крус, Джон Ледженд та інші знаменитості. Щоб колекцію могли побачити всі охочі, було проведено два покази.

Французький будинок моди Chanel представив колекцію Cruise 21/22 у Дубаї. Колекція креативного директора Вірджіні Віард вдруге демонструється публіці. Уперше вона була показана в травні в колишньому кар'єрі на півдні Франції Carrières de Lumières у селі Ле-Бо-де-Прованс на півдні Франції.

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На її створення Віард надихнув фільм 1959 року "Заповіт Орфея" режисера Жана Кокто, який був другом Габріель Шанель.

[ + – ] Атмосфера на показі Chanel у Дубаї

Колекція зосереджена на двоколірній палітрі кольорів, яка відтворює контрасти року та панку 60-х років. Силуети тієї епохи: мініспідниці у поєднанні з пальто та шкіряними ременями, які переплітаються між знаменитими костюмами Chanel і футболками в стилі рок. Колекція була збалансована м'якими мереживними сукнями кольору слонової кістки, льняними брюками із завищеною талією та сукнями з квітковою вишивкою.

[ + – ] Круїзна колекція Chanel 21/22

Щоб вмістити всіх гостей та інсайдерів галузі, які протягом багатьох років будували міцні стосунки з будинком Chanel, було проведено два покази о 15:00 та 19:00. Подіумом пройшли мароккансько-британська зірка Нора Аттал, алжирсько-французька модниця Лолі Баія, голландська красуня Джилл Кортльове та французька модель Лола Нікон

Шоу в Дубаї зібрало таких зірок як Пенелопа Крус, яка є амбасадоркою модного дому, Каролін де Мегре, теж амбасадорка бренду, Су Джу Пак, Софія Бутелла, єгипетська зірка Тара Емад, Руба Зарур і Кін Джонсон, володар премії "Греммі" Джон Легенд та інших знаменитостей.

[ + – ] Світові знаменитості зібралися на перегляд нової колекції

На показі була відсутня ще один амбасадорка бренду Крістен Стюарт, яка зовсім нещодавно оголосила про заручини зі своєю дівчиною, сценаристкою Ділан Меєр.

Після шоу гості відвідали афтепаті, де Джон Ледженд влаштував несподіваний виступ зі співачкою із Касабланки Фаузією. Вони заспівали пісню "Мінні поля".

Зазначимо, що це шоу в Дубаї було другим для Chanel. У 2014 році модний будинок уже показував тут круїзну колекцію.

Нагадаємо, бренд Chanel заявив, що тепер продаватиме по одній сумці на рік на одну людину. Так модний будинок хоче боротися з перекупниками та зробити свої товари більш ексклюзивними.