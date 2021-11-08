Панама, фуражка или меховая шапка. Самые модные головные уборы осени и зимы 2021-22

Мы часто недооцениваем важность головных уборов, а между тем они не только способны утеплить голову, защитить ее от ветра и дождя, а кожу головы — от замерзания и последующего выпадения волос, но могут эффектно дополнить наш образ в холодное время года и даже улучшить настроение.

Шапка, шляпа или кепка часто выступают в роли заметного аксессуара, нередко кардинально меняющего образ и добавляющего цветовые акценты лицу или макияжу. Благодаря головному убору при гармоничном выборе верхней одежды вы можете стать центром внимания. И хотя во многих из нас с детства живет нелюбовь к шапкам, самое время обратить внимание на работы ведущих дизайнеров и модных домов мира, которые каждый сезон дополняют образы моделей эффектными головными уборами.

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В сезоне осень-зима — 2021/2022 на пике модных тенденций оказались: шляпа-федора с широкими полями, ретро-фуражки, бейсболки, отсылающие к американской одноименной игре, меховые головные уборы и панамы из плотных материалов.

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Для мужчин дизайнеры также постарались. В топе кепи, бини, бейсболки, как в женских коллекциях, шапки-ушанки и любимая многими классическая вязаная шапка. Впрочем, панама из плотной ткани также не обошла мужской тренд — эта единица гардероба стала чуть ли не самым популярным вариантом головного убора для мужчин.

Мужские тренды шапок сезона осень-зима — 2021/2022

Бини

[ + – ] Головной убор для мужчин бини Фото: Getty Images

Это один из самых универсальных вариантов мужских головных уборов наступающей зимы. Подвернутые кашемировые шапки носят многие знаменитости. Конечно, вы вправе заметить, что от маленькой шапочки с подвернутыми полями толку мало. Но ее преимущество в том, что этот головной убор всегда можно развернуть и сделать из него полноценную шапку, которая эффективно защитит вас от ветра, дождя и мороза. Правда, в случае с бини обращайте внимание на материал, из которого пошит этот головной убор. Предпочтение лучше отдать шапке из качественного кашемира, а не из синтетических материалов, которые могут сослужить злую службу и больше заморозить, чем согреть. Кроме того, дешевые материалы не смогут держать правильную форму аксессуара. Шапки бини отлично сочетаются с пуховиками оверсайз и даже с классическими пальто. В общем, бини универсальна.

Бейсболка

[ + – ] Головной убор для мужчин бейсболка зимняя Фото: Getty Images

Холодной зимой этот головной убор вас, конечно же, не согреет. Но многие дизайнеры продолжают включать бейсболки в список зимних аксессуаров. При этом их часто шьют из теплых материалов, например, из шерсти или непромокаемых тканей, которые защищают голову от дождя и снега. Словом, если вы все еще не любите шапки, этот вариант станет хорошей альтернативой.

Кепи

[ + – ] Мужской головной убор кепи Фото: Getty Images

Известные поклонники кепи, бывший футболист Дэвид Бекхэм и его сын Бруклин, носят их даже летом, не говоря уже о холодном времени года. Такой головной убор хорошо сочетается с жилетом, костюмом, кардиганом, пальто. Выбирая кепи, исключайте из образа пуховик и другие предметы верхней одежды, которые ассоциируются со стритстайлом. В противном случае рискуете выглядеть как криминальный персонаж из Британии.

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Шапка-ушанка

[ + – ] Мужской головной убор шапка-ушанка Фото: Getty Images

Многие посмеиваются над этой моделью головных уборов, ведь она идейно близка советскому времени, когда ушанки были чуть ли не единственными шапками для большинства граждан. Но те времена давно в прошлом, а ведущие модные дома взяли на вооружение этот аксессуар и активно его эксплуатируют в модных показах. Одним словом, что бы вы ни думали о шапке-ушанке, она вам точно не даст замерзнуть, да и показаться немодными вы не рискуете.

Женские тренды шапок осень-зима — 2021/2022

Меховые шапки

[ + – ] Меховая женская шапка Фото: Saint Laurent

Речь пойдет не о шапке Нади из "Иронии судьбы", а о самых стильных решениях от ведущих модных домов, которые активно применяют модели, из натурального и искусственного меха. Сегодня в моде множество вариантов меховых шапок — от кудрявой панамы до фуражек из меха.

Панамы

[ + – ] Панама на холодное время года Фото: Getty Images

Они уже не первый сезон пребывают на пике модных трендов и не собираются отступать. Дизайнеры снова включили панамы в свои коллекции, при этом можно выбирать материалы и нюансы моделей. Так, для осенней погоды лучше выбрать те, что сделаны из габардина или кожи, а вот для зимы больше подойдет решение из шерсти или твида.

Фуражки

[ + – ] Женская фуражка - один из главных модных трендов сезона осень-зима 2021-22 Фото: Getty Images

Это именно тот головной убор, с которым обожает работать украинский дизайнер Руслан Багинский. Созданные им фуражки занимают почетное место в гардеробах многих западных знаменитостей.

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В нынешнем сезоне фуражки в свои коллекции включили почти все ведущие модные дома. Так, эффектную вариацию этого головного убора можно найти в коллекции осень-зима — 2021/2022 дома Max Mara.

Этот аксессуар делает отсылку к концепции военной формы и британским кепи, которые так любят Дэвид Бэкхем и Бенедикт Кембербэтч. Фуражку, в отличие от классической кепи, можно сочетать даже с пуховиком. При этом важно соблюдать стилистический баланс с обувью. Идеально дополнят образ ботинки милитари, очень актуальные в наступившем сезоне.

Шляпы

[ + – ] Широкополые шляпы оказались на пике трендов сезона осень-зима 2021-22 Фото: Tod’s

Широкополые шляпы из фетра занимают в этом сезоне лидирующие позиции среди модных аксессуаров наряду со шляпами с низкими полями. Для поклонниц незаурядных моделей интересной покажется шляпа-пуховик марки Tod’s. Это новое модное решение поможет избежать промокания во время сырой погоды, осадков и эффективно согреет голову даже в самые холодные зимние дни.