Панама, кашкет або хутряна шапка. Наймодніші головні убори осені та зими 2021-22

Ми часто недооцінюємо важливість головних уборів, а тим часом вони не тільки здатні утеплити голову, захистити її від вітру та дощу, а шкіру голови — від замерзання та подальшого випадання волосся, але можуть ефектно доповнити наш образ у холодну пору року і навіть покращити настрій.

Шапка, капелюх або кепка часто виступають у ролі помітного аксесуара, що нерідко кардинально змінює образ і додає колірних акцентів обличчю або макіяжу. Завдяки головному убору при гармонійному виборі верхнього одягу, ви можете стати центром уваги. І хоча в багатьох з нас з дитинства живе нелюбов до шапок, саме час звернути увагу на роботи провідних дизайнерів та модних будинків світу, які щосезону доповнюють образи моделей ефектними головними уборами.

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У сезоні осінь-зима — 2021/2022 на піку модних тенденцій опинилися: капелюх-федора з широкими крисами, ретрокепками, бейсболки, що відсилають до американської однойменної гри, хутряні головні убори та панами із щільних матеріалів.

Джорджо Армані , італійський модельєр

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Для чоловіків дизайнери також постаралися. У топі кепі, біні, бейсболки, як у жіночих колекціях, шапки-вушанки та улюблена багатьма класична в'язана шапка. Втім, панама із щільної тканини також не оминула чоловічого тренду — ця одиниця гардеробу стала чи не найпопулярнішим варіантом головного убору для чоловіків.

Чоловічі тренди шапок сезону осінь-зима — 2021/2022

Біні

[ + – ] Головний убір для чоловіків Фото: Getty Images

Це один з найуніверсальніших варіантів чоловічих головних уборів зими. Підгорнуті кашемірові шапки носять багато знаменитостей. Звичайно, ви маєте право помітити, що від маленької шапочки з підгорнутими крисами толку мало. Але її перевага в тому, що цей головний убір завжди можна розгорнути та зробити з нього повноцінну шапку, яка ефективно захистить вас від вітру, дощу та морозу. Щоправда, у випадку з біні звертайте увагу на матеріал, з якого пошитий цей головний убір. Перевагу краще віддати шапці з якісного кашеміру, а не синтетичних матеріалів, які можуть віддати злу службу і більше заморозити, ніж зігріти. Крім того, дешеві матеріали не можуть тримати правильну форму аксесуара. Шапки біні відмінно поєднуються з пуховиками оверсайз і навіть із класичними пальтами. Загалом, біні універсальна.

Бейсболка

[ + – ] Головний убір для чоловіків: зимова бейсболка Фото: Getty Images

Холодною зимою цей головний убір вас, звичайно ж, не зігріє. Але багато дизайнерів продовжують включати бейсболки до списку зимових аксесуарів. При цьому їх часто шиють з теплих матеріалів, наприклад, з вовни або тканин, що не промокають, які захищають голову від дощу і снігу. Словом, якщо ви все ще не любите шапки, цей варіант стане гарною альтернативою.

Кепі

[ + – ] Чоловічий головний убір кепі Фото: Getty Images

Відомі шанувальники кепі, колишній футболіст Девід Бекхем та його син Бруклін, носять їх навіть улітку, не кажучи вже про холодну пору року. Такий головний убір добре поєднується із жилетом, костюмом, кардиганом, пальтом. Вибираючи кепі, виключайте з образу пуховик та інші предмети верхнього одягу, які асоціюються зі стрітстайлом. В іншому випадку ризикуєте виглядати як кримінальний персонаж із Британії.

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Шапка-вушанка

[ + – ] Чоловічий головний убір шапка-вушанка Фото: Getty Images

Багато хто глузує з цієї моделі головних уборів, адже вона ідейно близька до радянського часу, коли вушанки були чи не єдиними шапками для більшості громадян. Але ті часи давно в минулому, а провідні модні будинки взяли на озброєння цей аксесуар та активно його експлуатують у модних показах. Одним словом, що б ви не думали про шапку-вушанку, вона вам точно не дасть замерзнути, та й здатися немодними ви не ризикуєте.

Жіночі тренди шапок осінь-зима — 2021/2022

Хутряні шапки

[ + – ] Хутряна жіноча шапка Фото: Saint Laurent

Йтиметься не про шапку Наді з "Іронії долі", а про найстильніші рішення від провідних модних будинків, які активно застосовують моделі, з натурального та штучного хутра. Сьогодні в моді безліч варіантів хутряних шапок — від кучерявої панами до кашкетів з хутра.

Панами

[ + – ] Панама на холодну пору року Фото: Getty Images

Вони вже не перший сезон перебувають на вершині модних трендів і не збираються відступати. Дизайнери знову включили панами до своїх колекцій, при цьому можна вибирати матеріали та нюанси моделей. Так, для осінньої погоди краще вибрати ті, що виготовлені з габардину або шкіри, а ось для зими більше підійде рішення з вовни або твіду.

Кашкет

[ + – ] Жіночий кашкет — один із головних модних трендів сезону осінь-зима 2021-22 Фото: Getty Images

Це саме той головний убір, з яким любить працювати український дизайнер Руслан Багінський. Створені ним кашкети посідають почесне місце в гардеробах багатьох західних знаменитостей.

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Цього сезону кашкети у свої колекції включили майже всі провідні модні будинки. Так, ефектну варіацію цього головного убору можна знайти в колекції осінь-зима – 2021/2022 будинку Max Mara.

Цей аксесуар робить відсилання до концепції військової форми та британських кепі, які так люблять Девід Бекхем та Бенедикт Камбербетч. Кашкет, на відміну від класичної кепі, можна поєднувати навіть з пуховиком. При цьому важливо дотримуватися стилістичного балансу з взуттям. Ідеально доповнять образ черевики мілітарі, дуже актуальні в сезоні.

Капелюхи

[ + – ] Капелюхи з широкими крисами опинилися на піку трендів сезону осінь-зима 2021-22 Фото: Tod’s

Капелюхи з широкими крисами з фетру посідають цього сезону позиції лідера серед модних аксесуарів поряд з капелюхами з низькими крисами. Для шанувальниць непересічних моделей цікавим здасться капелюх-пуховик марки Tod's. Це нове модне рішення допоможе уникнути промокання під час сирої погоди, опадів та ефективно зігріє голову навіть у найхолодніші зимові дні.