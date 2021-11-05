Трикотажное платье и куртка-оверсайз. Принцесса Евгения представила самый актуальный образ месяца

Принцесса Евгения остановилась на ансамбле в серо-бежевых тонах, подобрав под него соответствующую обувь и аксессуары.

31-летняя внучка британской королевы, принцесса Евгения, после рождения первенца все чаще появляется на публичных мероприятиях, а за ее нарядами внимательно следят модные обозреватели. И королевская особа старается соответствовать ожиданиям, выбирая для выходов в люди актуальные и стильные ансамбли.

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Так, принцесса посетила дискуссию на тему экологии на саммите COP26, организованную дизайнером Габриэлой Херст, любимым модельером монаршей семьи и креативным директором Chloé, выбрав для этого трикотажное платье-миди Seymore А-силуэта от Gabriela Hearst за 990 фунтов стерлингов ($1330).

Поверх платья она накинула светло-серую байкерскую куртку-оверсайз из шерсти от бренда Cool-Girl Nanushka стоимостью 825 фунтов стерлингов ($1109), которая сделала ее образ более современным и молодежным.

[ + – ] Платье Seymore отGabriela Hearst и куртка от Nanushka

Образ Евгения дополнила ботильонами Rag & Bone и сумкой Cappuccine от Louis Vuitton. Также у нее в руках был многоразовый держатель для бутылок с водой от London Velvet и сама бутылка от бренда Ocean Bottle.

[ + – ] Принцесса Евгения на климатическом саммите

Отметим, что в последнее время представительницы британской королевской семьи задают тренды на осень и зиму. Так, Кейт Миддлтон, герцогиня Кембриджская, которая является признанной иконой стиля, показала, какое пальто будет актуальным в холодные дни, а также появилась в самой модной стеганой жилетке на встрече со скаутами.