Трикотажне плаття та куртка-оверсайз. Принцеса Євгенія представила найактуальніший образ місяця

Принцеса Євгенія зупинилася на ансамблі в сіро-бежевих тонах, підібравши під нього відповідне взуття та аксесуари.

31-річна внучка британської королеви, принцеса Євгенія, після народження первістка все частіше з'являється на публічних заходах, а за її вбраннями уважно стежать модні оглядачі. І королівська особа намагається відповідати очікуванням, обираючи для виходів у люди актуальні та стильні ансамблі.

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Так, принцеса відвідала дискусію на тему екології на саміті COP26, організовану дизайнером Габріелою Герст, улюбленою модельєркою монаршої сім'ї та креативною директоркою Chloé, обравши для цього трикотажну сукню-міді Seymore А-силуету від Gabriela Hearst за 990 фунтів.

Поверх сукні вона накинула світло-сіру байкерську куртку-оверсайз із вовни від бренду Cool-Girl Nanushka вартістю 825 фунтів стерлінгів ($1109), яка зробила її образ більш сучасним та молодіжним.

[ + – ] Сукня Seymore відGabriela Hearst і куртка від Nanushka

Образ Євгенія доповнила ботильйонами Rag & Bone та сумкою Cappuccine від Louis Vuitton. Також у неї в руках був багаторазовий тримач для пляшок з водою від London Velvet та сама пляшка від бренду Ocean Bottle.

[ + – ] Принцеса Євгенія на кліматичному саміті

Зазначимо, що останнім часом представниці британської королівської родини задають тренди на осінь та зиму. Так, Кейт Міддлтон, герцогиня Кембриджська, яка є визнаною іконою стилю, показала, яке пальто буде актуальним у холодні дні, а також з'явилася в наймоднішому стьобаному жилеті на зустрічі зі скаутами.