RU
RU
Розділи
Матеріали
Стиль життя

Трикотажне плаття та куртка-оверсайз. Принцеса Євгенія представила найактуальніший образ місяця

1608
принцеса Євгенія
Фото: Getty Images

Принцеса Євгенія зупинилася на ансамблі в сіро-бежевих тонах, підібравши під нього відповідне взуття та аксесуари.

31-річна внучка британської королеви, принцеса Євгенія, після народження первістка все частіше з'являється на публічних заходах, а за її вбраннями уважно стежать модні оглядачі. І королівська особа намагається відповідати очікуванням, обираючи для виходів у люди актуальні та стильні ансамблі.

Так, принцеса відвідала дискусію на тему екології на саміті COP26, організовану дизайнером Габріелою Герст, улюбленою модельєркою монаршої сім'ї та креативною директоркою Chloé, обравши для цього трикотажну сукню-міді Seymore А-силуету від Gabriela Hearst за 990 фунтів.

Поверх сукні вона накинула світло-сіру байкерську куртку-оверсайз із вовни від бренду Cool-Girl Nanushka вартістю 825 фунтів стерлінгів ($1109), яка зробила її образ більш сучасним та молодіжним.

модні речі
Сукня Seymore відGabriela Hearst і куртка від Nanushka

Образ Євгенія доповнила ботильйонами Rag & Bone та сумкою Cappuccine від Louis Vuitton. Також у неї в руках був багаторазовий тримач для пляшок з водою від London Velvet та сама пляшка від бренду Ocean Bottle.

Принцеса Євгенія на кліматичному саміті

Зазначимо, що останнім часом представниці британської королівської родини задають тренди на осінь та зиму. Так, Кейт Міддлтон, герцогиня Кембриджська, яка є визнаною іконою стилю, показала, яке пальто буде актуальним у холодні дні, а також з'явилася в наймоднішому стьобаному жилеті на зустрічі зі скаутами.