Трикотажне плаття та куртка-оверсайз. Принцеса Євгенія представила найактуальніший образ місяця
Принцеса Євгенія зупинилася на ансамблі в сіро-бежевих тонах, підібравши під нього відповідне взуття та аксесуари.
31-річна внучка британської королеви, принцеса Євгенія, після народження первістка все частіше з'являється на публічних заходах, а за її вбраннями уважно стежать модні оглядачі. І королівська особа намагається відповідати очікуванням, обираючи для виходів у люди актуальні та стильні ансамблі.
Так, принцеса відвідала дискусію на тему екології на саміті COP26, організовану дизайнером Габріелою Герст, улюбленою модельєркою монаршої сім'ї та креативною директоркою Chloé, обравши для цього трикотажну сукню-міді Seymore А-силуету від Gabriela Hearst за 990 фунтів.
Поверх сукні вона накинула світло-сіру байкерську куртку-оверсайз із вовни від бренду Cool-Girl Nanushka вартістю 825 фунтів стерлінгів ($1109), яка зробила її образ більш сучасним та молодіжним.
Образ Євгенія доповнила ботильйонами Rag & Bone та сумкою Cappuccine від Louis Vuitton. Також у неї в руках був багаторазовий тримач для пляшок з водою від London Velvet та сама пляшка від бренду Ocean Bottle.
Зазначимо, що останнім часом представниці британської королівської родини задають тренди на осінь та зиму. Так, Кейт Міддлтон, герцогиня Кембриджська, яка є визнаною іконою стилю, показала, яке пальто буде актуальним у холодні дні, а також з'явилася в наймоднішому стьобаному жилеті на зустрічі зі скаутами.