Наталья Водянова потеряла родного человека (фото, видео)

Наталья Водянова успела провести с бабушкой последние несколько дней ее жизни. Вместе с ней в Россию прилетели все трое ее детей от первого брака.

Российская супермодель Наталья Водянова на своей странице в Instagram сообщила о том, что ее 92-летняя бабушка Лариса Громова умерла на следующий день после своего дня рождения.

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"Громова (Знахоренко) Лариса Гавриловна, родившаяся 10 ноября 1929 года, ушла из жизни 11 ноября 2021 года, у себя дома, в родном городе Нижнем Новгороде, окруженная любящими детьми, внуками и правнуками. Нет предела милости Господа!", – говорится в публикации.

[ + – ] Лариса Громова, бабушка Натальи Водяновой

По словам Наталии, отметить 92-летие ее бабушка должна была в Париже, однако из-за ковидных ограничений это оказалось невозможным. 9 ноября родственники сообщили жене наследника самой богатой европейской семьи Антуана Арно, что бабушка может не дожить до своего дня рождения, и Наталья вместе с дочерью Невой и сыном Виктором вылетела в Россию. То же сделал и ее старший сын Лукас, который учится в США.

Родственницу они застали уже "очень плохой", однако когда она увидела внуков и правнуков, то воспряла духом и ожила. Семья устроила для нее застолье, нарядила ее в красивую одежду и даже вызвала на дом мастера маникюра. Старушку перенесли в гостиную на разложенный диван, где и прошло застолье с ее любимыми блюдами: винегретом, пельменями, селедкой с картошкой. Она принимала поздравления от многочисленных знакомых и родни и была счастлива. Видео с празднования Наталья опубликовала накануне.

[ + – ] Последний день рождения Ларисы Громовой

На следующий день ее состояние ухудшилось, и когда Наталия увидела, что бабушке совсем плохо, начала читать Отходную молитву и вызвала священника.

Когда женщина умирала, за окном пошел снег, а когда перестала дышать, он повалил стеной.

"Конечно, сложно представить и осознать, как мне будет ее не хватать, это огромная утрата для всех нас, но, как сказали дети, сложно представить обстоятельств более благополучных для ее последних 24-х часов на этой земле. И пусть она ей будет пухом!", – написала Водянова.

Напомним, Водянова недавно была в Катаре, где состоялось открытие выставки Christian Dior, но практически сразу после возвращения оттуда отправилась в Россию к бабушке.