Наталья Водянова с детьми гостит у бабушки в России

Модель со старшими детьми отправилась на родину навестить больную бабушку.

Только недавно 39-летняя Наталья Водянова вернулась из столицы Катара Дохи, где состоялось открытие выставки Christian Dior. Но почти сразу модель со старшими детьми отправилась в новое путешествие в Россию. Вместе с матерью на родину отправились 19-летний сын Лукас, 15-летняя дочь Нева и 14-летний Виктор. Младшие дети модели – семилетний Максим и пятилетний Роман – на время ее поездки остались во Франции со своим отцом Антуаном Арно. Об этом сообщает spletnik.

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[ + – ] Лукас Портман

Сначала из Парижа Наталья, Лукас, Нева и Виктор долетели до Москвы, откуда они транзитным рейсом добрались до родного для модели Нижнего Новгорода. Между перелетами Наталья вместе с детьми пообедала в столичном аэропорту. Из разного меню все семейство сразу выбрало традиционное блюдо русской кухни — пельмени. Нева призналась, что очень соскучилась по этой еде, а Лукас и Виктор увлеченно смотрели на привычное для россиян блюдо.

[ + – ] Нева Портман

Пообедав, Наталья с детьми отправилась в Нижний Новгород. Там они сразу же встретились с бабушкой модели Ларисой Гавриловной. Визит модели на родину был приурочен ко дню рождения бабушки, которой в ноябре исполнится 92 года. Лариса Гавриловна обрадовалась такому сюрпризу и не могла поверить, что Виктор так вырос и уже выше за свою мать.

"Мы надеялись, что бабушка сможет прилететь в Париж на свой день рождения, но, к сожалению, это невозможно, потому что она все еще очень слаба", — призналась Наталья в сторис. Летом Лариса Гавриловна перенесла перитонит и послеоперационную пневмонию и пока окончательно не восстановилась. Поэтому она встретила Наталью и правнуков прямо в постели.

[ + – ] Виктор Портман

Внуки обнимали и целовали прабабушку, а Наталья постоянно говорила ей о том, какая она красивая.

[ + – ] Бабушка Натальи Водяновой

Наталья также посещала свою тяжелобольную сестру, которая страдает тяжелой формой ДЦП и аутизмом и находится в специализированном заведении. Болезнь любимой сестры стала для Натали мотивацией для создания фонда "Обнаженные сердца", появившегося в 2004 году и помогающего детям с особенностями развития. На благотворительных раутах многие мировые знаменитости жертвуют деньги, которые затем идут на улучшение условий жизни таких детей, создание сети бесплатных услуг для семей, воспитывающих детей с ДЦП, синдромом Дауна, расстройствами аутического спектра и другими проблемами, а также открытие детских инклюзивных площадок.

Напомним, что ранее Наталья Водянова показала, как отметила Хэллоуин с семьей.

Недавно Наталья Водянова и Наоми Кэмпбелл посетили открытие выставки Dior в Катаре.