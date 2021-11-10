Наталія Водянова з дітьми гостює в бабусі в Росії

Модель зі старшими дітьми відправилася на батьківщину провідати хвору бабусю.

Тільки нещодавно 39-річна Наталія Водянова повернулася зі столиці Катару Дохи, де відбулося відкриття виставки Christian Dior. Втім, майже відразу модель зі старшими дітьми вирушила в нову подорож у Росію. Разом з матір’ю на її батьківщину вирушили 19-річний син Лукас, 15-річна донька Нева та 14-річний Віктор. Молодші діти моделі — семирічний Максим і п'ятирічний Роман — на час її поїздки залишилися у Франції зі своїм батьком Антуаном Арно. Про це повідомляє spletnik.

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[ + – ] Лукас Портман

Спочатку з Парижа Наталія, Лукас, Нева та Віктор долетіли до Москви, звідки вони транзитним рейсом дісталися до рідного для моделі Нижнього Новгорода. Між перельотами Наталія разом із дітьми пообідала в столичному аеропорту. З різноманітного меню все сімейство відразу обрало традиційну страву російської кухні — пельмені. Нева зізналася, що дуже скучила за цією їжею, а Лукас і Віктор захопливо дивилися на звичну для росіян страву.

[ + – ] Нева Портман

Після ситного обіду Наталія, Лукас, Нева та Віктор пішли на посадку, і приблизно за годину вже були в Нижньому Новгороді. Там родина одразу ж вирушила на зустріч із бабусею моделі Ларисою Гаврилівною. Візит моделі на батьківщину був приурочений до дня народження бабусі, якій цього листопада виповниться 92 роки.

"Ми сподівалися, що бабуся зможе прилетіти до Парижа на свій день народження, але, на жаль, це неможливо, тому що вона все ще дуже слабка", — зізналася Наталія в сторіс. Адже влітку Лариса Гаврилівна перенесла перитоніт та післяопераційну пневмонію і поки остаточно не відновилася. Тому вона зустріла Наталю та правнуків прямо в ліжку.

[ + – ] Віктор Портман

Внуки обіймали і цілували прабабусю, а Наталя постійно нагадувала їй про те, яка вона гарна. Найбільше Ларису Гаврилівну здивувало, як сильно змінився і виріс Віктор: вона не могла повірити, що хлопчик став вищим за свою матір.

[ + – ] Бабуся Наталії Водянової

Наталія також відвідувала свою важкохвору сестру, яка страждає важкою формою ДЦП та аутизмом і наразі перебуває в спеціалізованому закладі. Хвороба улюбленої сестри стала для Наталі мотивацією для створення фонду "Оголені серця", який з'явився у 2004 році і допомагає дітям з особливостями розвитку. На благодійних раутах багато світових знаменитостей жертвують гроші, які потім йдуть на поліпшення умов життя таких дітей, створення мережі безкоштовних послуг для сімей, які виховують дітей з ДЦП, синдромом Дауна, розладами аутичного спектру та іншими проблемами, а також відкриття дитячих інклюзивних майданчиків.

Нагадаємо, що раніше Наталія Водянова показала, як відзначила Геловін з родиною.

Нещодавно Наталія Водянова та Наомі Кемпбелл відвідали відкриття виставки Dior у Катарі.