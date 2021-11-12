Наталія Водянова втратила близьку людину (фото, відео)

Наталя Водянова встигла провести із бабусею останні кілька днів її життя. Разом із нею до Росії прилетіли всі троє її дітей від першого шлюбу.

Російська супермодель Наталія Водянова на своїй сторінці в Instagram повідомила, що її 92-річна бабуся Лариса Громова померла наступного дня після свого дня народження.

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"Громова (Знахоренко) Лариса Гаврилівна, яка народилася 10 листопада 1929 року, пішла з життя 11 листопада 2021 року, у себе вдома, в рідному місті Нижньому Новгороді, оточена люблячими дітьми, онуками та правнуками. Немає межі милості Господа!" публікації.

[ + – ] Лариса Громова, бабуся Наталії Водянової

За словами Наталії, відзначити 92-річчя її бабуся мала в Парижі, проте через ковидні обмеження це виявилося неможливим. 9 листопада родичі повідомили дружині спадкоємця найбагатшої європейської родини Антуана Арно, що бабуся може не дожити до свого дня народження, і Наталя разом із дочкою Невою та сином Віктором вилетіла до Росії. Те саме зробив і її старший син Лукас, який навчається у США.

Родичку вони застали вже "у дуже поганому стані", проте коли вона побачила онуків та правнуків, то підбадьорилася і ожила. Сім'я влаштувала для неї застілля, вбрала її в гарний одяг і навіть викликала додому майстра манікюру. Бабусю перенесли у вітальню на розкладений диван, де й пройшло застілля з її улюбленими стравами: вінегретом, пельменями, оселедцем з картоплею. Вона приймала привітання від численних знайомих та рідні та була щаслива. Відео із святкування Наталія опублікувала напередодні.

[ + – ] Останній день народження Лариси Громової

Наступного дня її стан погіршився, і коли Наталя побачила, що бабусі зовсім погано, почала читати відхідну молитву та викликала священика.

Коли жінка вмирала, за вікном пішов сніг, а коли перестала дихати, повалив стіною.

"Звичайно, складно уявити і усвідомити, як мені її не вистачатиме, це величезна втрата для всіх нас, але, як сказали діти, складно уявити обставин благополучніших для її останніх 24-х годин на цій землі. І нехай вона їй буде пухом", — Написала Водянова.

Нагадаємо, Водянова нещодавно була в Катарі, де відбулося відкриття виставки Christian Dior, але практично одразу після повернення звідти вирушила в Росії до бабусі.