Памелу Андерсон поймали папарацци на улице без макияжа (фото)
54-летняя актриса в летнем платье демонстрирует свою естественную красоту в Малибу
Американская модель и актриса Памела Андерсон пребывает в Южной Калифорнии. Она была замечена местными папарацци, когда вышла выпить кофе без макияжа, сообщает Daily Mail.
Актриса и звезда журнала Playboy уже более десяти лет владеет домом стоимостью 7 млн долларов на пляже в Малибу, но в последние годы сдавала его в аренду за 50 000 тыс. долларов в месяц.
Памела попала в объективы фотографов в нежном образе: кремовом платье, черных шлепанцах и с очками на голове, когда выходила из магазина и садилась в свой автомобиль. Ее окрашенные платиново-белые волосы были уложены на привычный для звезды манер — слегка направо.
Андерсон вернулась в США, чтобы поддержать своего старшего сына Брэндона, недавно запустившего линейку одежды Swingers Club Capsule Collection.
И Андерсон, и отец Брэндона, барабанщик Motley Crue Томми Ли, присутствовали на мероприятии открытия The Webster в Beverly Center в Лос-Анджелесе.
Памела Андерсон и Томми Ли поженились в 1995 году, притом что знали друг друга всего четыре дня. Развестись пара решила в 1998 году. Их история любви и драмы стала темой нового сериала "Pam & Tommy", в котором сыграют Лили Джеймс и Себастьян Стэн в роли Памелы Андерсон и Томми Ли, а также Сет Роген, Ник Офферман, Тейлор Шиллинг и другие.
Кроме Брэндона, у бывших супругов есть 23-летний сын Дилан.
Напомним, что ранее Памела Андерсон продала свое роскошное поместье в Малибу в десять раз дороже, чем приобрела его в 2000 году.
Также мы сообщали, что звезда сериала "Спасатели Малибу" тайно вышла замуж. Это шестой брак в жизни Памелы Андерсон. Новым мужем актрисы и модели стал ее телохранитель.