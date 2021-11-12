Памелу Андерсон поймали папарацци на улице без макияжа (фото)

54-летняя актриса в летнем платье демонстрирует свою естественную красоту в Малибу

Американская модель и актриса Памела Андерсон пребывает в Южной Калифорнии. Она была замечена местными папарацци, когда вышла выпить кофе без макияжа, сообщает Daily Mail.

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Актриса и звезда журнала Playboy уже более десяти лет владеет домом стоимостью 7 млн долларов на пляже в Малибу, но в последние годы сдавала его в аренду за 50 000 тыс. долларов в месяц.

[ + – ] Памела Андерсон демонстрирует свою естественную красоту [ + – ] Памела Андерсон демонстрирует свою естественную красоту

Памела попала в объективы фотографов в нежном образе: кремовом платье, черных шлепанцах и с очками на голове, когда выходила из магазина и садилась в свой автомобиль. Ее окрашенные платиново-белые волосы были уложены на привычный для звезды манер — слегка направо.

Андерсон вернулась в США, чтобы поддержать своего старшего сына Брэндона, недавно запустившего линейку одежды Swingers Club Capsule Collection.

И Андерсон, и отец Брэндона, барабанщик Motley Crue Томми Ли, присутствовали на мероприятии открытия The Webster в Beverly Center в Лос-Анджелесе.

Памела Андерсон и Томми Ли поженились в 1995 году, притом что знали друг друга всего четыре дня. Развестись пара решила в 1998 году. Их история любви и драмы стала темой нового сериала "Pam & Tommy", в котором сыграют Лили Джеймс и Себастьян Стэн в роли Памелы Андерсон и Томми Ли, а также Сет Роген, Ник Офферман, Тейлор Шиллинг и другие.

Кроме Брэндона, у бывших супругов есть 23-летний сын Дилан.

Напомним, что ранее Памела Андерсон продала свое роскошное поместье в Малибу в десять раз дороже, чем приобрела его в 2000 году.

Также мы сообщали, что звезда сериала "Спасатели Малибу" тайно вышла замуж. Это шестой брак в жизни Памелы Андерсон. Новым мужем актрисы и модели стал ее телохранитель.