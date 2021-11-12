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Памелу Андерсон впіймали папараці на вулиці без макіяжу (фото)

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Памела Андерсон , модель, акторка, серіал
Фото: скріншот Youtube | Памела Андерсон

54-річна фотомодель у літній сукні демонструє свою природну красу в Малібу

Американська модель та акторка Памела Андерсон наразі перебуває в Південній Каліфорнії. Вона була спіймана місцевими папараці, коли вийшла випити кави абсолютно без макіяжу, повідомляє Daily Mail.

Актриса і колишня зірка журналу "Playboy" уже понад десять років має будинок вартістю в 7 млн доларів на пляжі в Малібу, але останніми роками здавала його в оренду за 50 000 тис. доларів на місяць.

памела андерсон, модель, акторка
Памела Андерсон демонструє свою природну красу
памела андерсон, модель, акторка
Памела Андерсон демонструє свою природну красу

Памелу Андерсон впіймали в кремовому платті, чорних шльопанцях та із сонцезахисними окулярами на голові, коли та виходила з магазину до свого автомобіля. ЇЇ пофарбоване платиново-біле волосся було укладене на звичний для зірки манер, трохи праворуч.

На вулиці Памела зустрілася зі своїм товаришем і вони поїхали.

Андерсон повернулася до США, аби підтримати свого старшого сина Брендона, який нещодавно запустив власну лінійку одягу Swingers Club Capsule Collection.

І Андерсон, і батько Брендона, барабанщик Motley Crue Томмі Лі, були присутні на заході відкриття The Webster в Beverly Center у Лос-Анджелесі.

Памела Андерсон та Томмі Лі одружилися в 1995 році, при тому що знали одне одного лише чотири дні. Розлучитися пара вирішила в 1998 році. Їхня історія кохання та драми стала темою нового серіалу "Pam & Tommy", у якому зіграють Лілі Джеймс і Себастьян Стен у ролі Памели Андерсон і Томмі Лі, а також Сет Роген, Нік Офферман, Тейлор Шиллінг та інші.

Крім Брендона, колишнє подружжя має 23-річного сина Ділана.

Нагадаємо, що раніше Памела Андерсон продала свій розкішний маєток у Малібу в десять разів дорожче, ніж придбала його у 2000 році.

Також ми повідомляли, що зірка серіалу "Рятувальники Малібу" таємно вийшла заміж. Це шостий шлюб у житті Памели Андерсон. Новим чоловіком акторки і моделі став її власний охоронець.