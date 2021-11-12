Памелу Андерсон впіймали папараці на вулиці без макіяжу (фото)

54-річна фотомодель у літній сукні демонструє свою природну красу в Малібу

Американська модель та акторка Памела Андерсон наразі перебуває в Південній Каліфорнії. Вона була спіймана місцевими папараці, коли вийшла випити кави абсолютно без макіяжу, повідомляє Daily Mail.

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Актриса і колишня зірка журналу "Playboy" уже понад десять років має будинок вартістю в 7 млн доларів на пляжі в Малібу, але останніми роками здавала його в оренду за 50 000 тис. доларів на місяць.

[ + – ] Памела Андерсон демонструє свою природну красу [ + – ] Памела Андерсон демонструє свою природну красу

Памелу Андерсон впіймали в кремовому платті, чорних шльопанцях та із сонцезахисними окулярами на голові, коли та виходила з магазину до свого автомобіля. ЇЇ пофарбоване платиново-біле волосся було укладене на звичний для зірки манер, трохи праворуч.

На вулиці Памела зустрілася зі своїм товаришем і вони поїхали.

Андерсон повернулася до США, аби підтримати свого старшого сина Брендона, який нещодавно запустив власну лінійку одягу Swingers Club Capsule Collection.

І Андерсон, і батько Брендона, барабанщик Motley Crue Томмі Лі, були присутні на заході відкриття The Webster в Beverly Center у Лос-Анджелесі.

Памела Андерсон та Томмі Лі одружилися в 1995 році, при тому що знали одне одного лише чотири дні. Розлучитися пара вирішила в 1998 році. Їхня історія кохання та драми стала темою нового серіалу "Pam & Tommy", у якому зіграють Лілі Джеймс і Себастьян Стен у ролі Памели Андерсон і Томмі Лі, а також Сет Роген, Нік Офферман, Тейлор Шиллінг та інші.

Крім Брендона, колишнє подружжя має 23-річного сина Ділана.

Нагадаємо, що раніше Памела Андерсон продала свій розкішний маєток у Малібу в десять разів дорожче, ніж придбала його у 2000 році.

Також ми повідомляли, що зірка серіалу "Рятувальники Малібу" таємно вийшла заміж. Це шостий шлюб у житті Памели Андерсон. Новим чоловіком акторки і моделі став її власний охоронець.