Тренды маникюра на ноябрь 2021. Мастера показали три идеи бордового покрытия

Винный цвет никогда не выходит из моды и остается одним из самых благородных оттенков стильного маникюра.

Бордовый маникюр считается одним из самых аристократических и выглядит актуально и элегантно вне зависимости от сезона и модных тенденций. В ноябре 2021 года этот цвет все так же любим и популярен. Мастера маникюра предлагают интересные идеи бордового маникюра, которые сделают образ для поздней осени завершенным и гармоничным.

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Классический бордовый маникюр

Бордовый цвет одинаково красиво смотрится как на длинных так и на коротких ногтях. Любительницам классики и минимализма стоит обратить внимание на однотонное покрытие в глянцевом или матовом вариантах, а также сочетание этих фактур, но в одном тоне. Качественно сделанный маникюр без украшений, рисунков и смешения цветов и фактур как нельзя лучше будут смотреться в деловом ансамбле.

Бордовый маникюр с золотом

Винный насыщенный цвет ногтей как нельзя лучше гармонирует с цветом золота. Поэтому мастера ногтевой эстетики в этом сезоне советуют смешивать эти два цвета, чтобы получить максимально впечатляющий эффект. Френч с золотом, декор фольгой, золотые рисунки на бордовых ногтях, золотой глиттер на одном-двух ногтях, покрытых темно-бордовым лаком смотрятся очень дорого и элегантно.

Бордовый френч

Нюдовый лак вкупе с бордовым френчем – изюминка сезона, которая одновременно сочетает в себе классику и новизну. Причем френч может быть как классический, так и обратный, то есть ко внутренней кромке ногтя.

Ранее мы рассказывали о том, как быстро сделать маникюр в домашних условиях, если нет времени идти к мастеру, а также делились идеями матового маникюра.