Тренди манікюру на листопад 2021. Майстри показали три ідеї бордового покриття

Винний колір ніколи не виходить з моди і залишається одним з найблагородніших відтінків стильного манікюру.

Бордовий манікюр вважається одним з найаристократичніших і виглядає актуально та елегантно незалежно від сезону та модних тенденцій. У листопаді 2021 року цей колір так само бажаний і популярний. Майстри манікюру пропонують цікаві ідеї бордового манікюру, які зроблять образ для пізньої осені завершеним та гармонійним.

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Класичний бордовий манікюр

Бордовий колір однаково красиво виглядає як на довгих, так і на коротких нігтях. Любителькам класики та мінімалізму варто звернути увагу на однотонне покриття у глянцевому або матовому варіантах, а також поєднання цих фактур, але в одному тоні. Якісно зроблений манікюр без прикрас, малюнків і змішування кольорів та фактур якнайкраще виглядатиме в діловому ансамблі.

Бордовий манікюр із золотом

Винний насичений колір нігтів якнайкраще гармонує з кольором золота. Тому майстри нігтьової естетики цього сезону радять змішувати ці два кольори, щоб отримати максимально приголомшливий ефект. Френч із золотом, декор фольгою, золоті малюнки на бордових нігтях, золотий глітер на одному-двох нігтях, покритих темно-бордовим лаком виглядають дуже дорого та елегантно.

Бордовий френч

Нюдовий лак разом з бордовим френчем – особливість сезону, яка одночасно поєднує в собі класику та новизну. Причому френч може бути як класичний, так і зворотний, тобто до внутрішнього краю нігтя.

Раніше ми розповідали про те, як швидко зробити манікюр у домашніх умовах, якщо немає часу йти до майстра, а також ділилися ідеями матового манікюру.