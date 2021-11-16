Леди Гагу в ослепительном тренче заметили в Нью-Йорке

Леди Гага спешила на интервью к Стивену Колберту, подготовившись к нему основательно и снова дав повод поговорить о своем стиле.

Американская певица и актриса Леди Гага, участвующая в пресс-туре в поддержку нового фильма со своим участием "Дом Гуччи" Ридли Скотта, продолжает радовать публику своими модными выходами. Так, звезду заметили накануне вечером на выходе из Lotte New York Palace, когда она шла на "Позднего шоу со Стивеном Колбертом". Снимком, сделанным папарацци, звезда поделилась на своей странице в Instagram.

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Знаменитость появилась на улице в сверкающем серебристом тренче от Lanvin, подобрав к нему туфли с эффектом металлик на шпильке и серьги в форме диско-шаров. Платиновые волосы певицы были уложены волнами, а в макияже визажист сделал акцент на глаза.

[ + – ] Леди Гага в Нью-Йорке

Незадолго до эффектного появления знаменитости на публике тренер по диалогам Франческа Де Мартини раскритиковала ее предполагаемый "итальянский" акцент в фильме "Дом Гуччи". По ее словам, акцент Леди Гаги, играющей роль Патриции Реджани, больше напоминал русский, чем итальянский. Де Мартини прослушивалась на несколько ролей в фильме Ридли Скотта, но в итоге ее кандидатура была отклонена. Вместо этого ее позвали, чтобы помочь Сальме Хайек, снявшейся в картине, правильно отработать акцент.

Певица начала промоушн "Дома Гуччи" в Великобритании и провела выходные в Милане (Италия), прежде чем отправиться оттуда в Нью-Йорк. По ее словам, она тщательно готовилась к роли Патриции, печально известной женщины, которая наняла киллера для убийства своего бывшего мужа Маурицио Гуччи в 1995 году, а затем надолго отправилась за решетку.

"Я прожила, как Реджани, полтора года. И девять месяцев я говорила с акцентом и ни разу не сломалась. Я осталась с ней", – рассказала Леди Гага британскому Vogue, добавив, что говорила, как ее героиня, даже за кадром.

Напомним, в рамках пресс-тура певица демонстрирует стильные и зачастую вызывающие модные образы.