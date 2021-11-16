Леді Гагу в сліпучому тренчі помітили в Нью-Йорку

Леді Гага поспішала на інтерв'ю до Стівена Колберта, підготувавшись до нього ґрунтовно й знову давши привід поговорити про свій стиль.

Американська співачка й актриса Леді Гага, яка бере участь у престурі на підтримку нового фільму зі своєю участю "Дім Ґуччі" Рідлі Скотта, продовжує радувати публіку своїми модними виходами. Так, зірку помітили напередодні увечері на виході з Lotte New York Palace, коли вона йшла на "Пізнє шоу зі Стівеном Колбертом". Знімком, зробленим папарацці, зірка поділилася на своїй сторінці в Instagram.

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Знаменитість з'явилася на вулиці в блискучому сріблястому тренчі від Lanvin, підібравши до нього туфлі з ефектом металік на шпильці та сережки у формі диско-куль. Платинове волосся співачки було покладене хвилями, а в макіяжі візажист зробив акцент на очі.

[ + – ] Леді Гага в Нью-Йорку

Незадовго до ефектної появи знаменитості на публіці тренерка з діалогів Франческа Де Мартіні розкритикувала її італійський акцент у фільмі "Дім Ґуччі". За її словами, акцент Леді Гагі, яка грає роль Патриції Реджані, більше нагадував російську, ніж італійську. Де Мартіні прослуховувалася на кілька ролей у фільмі Рідлі Скотта, але її кандидатура була відхилена. Натомість її покликали, щоб допомогти Сальмі Хаєк, яка знялася в картині, правильно відпрацювати акцент.

Співачка розпочала промоушн "Дому Ґуччі" у Великій Британії та провела вихідні в Мілані (Італія), перш ніж вирушити звідти до Нью-Йорка. За її словами, вона ретельно готувалася до ролі Патриції, сумно відомої жінки, яка найняла кілера для вбивства свого колишнього чоловіка Мауріціо Ґуччі в 1995 році, а потім надовго вирушила за ґрати.

"Я прожила як Ре,джані, півтора року. І дев'ять місяців я говорила з акцентом і жодного разу не зламалася. Я залишилася з нею", — розповіла Леді Гага британському Vogue, додавши, що говорила, як її героїня, навіть за кадром.

Нагадаємо, у межах престуру співачка демонструє стильні та часто зухвалі модні образи.